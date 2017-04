Dieser Tote hat uns eine Menge zu erzählen. Denn obwohl der Unbekannte schon rund 500 Jahre im Schatten der Spitalkirche ruht, seine Gebeine sind wie ein offenes Buch. Beispielsweise für einen Unfallarzt, der sich normalerweise nur mit Lebenden beschäftigt.

Aus dem 15. Jahrhundert

Skelett wird beseitigt

Video im Onetz Amberg. (ass) Rund elf Minuten dauert das Video, das Dr. Mathias Hensch für seine Internetseite schauhuette.de erstellt und auf der Video-Plattform Youtube veröffentlicht hat. Es zeigt die Untersuchung des unbekannten Toten hinter der Spitalkirche, für die er sich professionelle von Dr. Robert Bauer, dem Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum St. Marien geholt hat. Wir zeigen das Video in voller Länge in unserem Internetauftritt www.onetz.de.

Dr. Mathias Hensch, der auf dem Gelände des ehemaligen Bürgerspitals Schicht für Schicht in die historische Vergangenheit unserer Stadt eindringt, hat die Probe aufs Exempel gemacht. Er hat Dr. Robert Bauer, den Chefarzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Leiter des Traumazentrums am Klinikum St. Marien, auf die Ausgrabungsstätte geholt. Dort liegt im Bereich der Sakristei der Spitalkirche ein Skelett, eines von vielen übrigens. Nummer 185, das Hensch unlängst mit seinem Team ganz vorsichtig freigelegt hat.Experten können es anhand bestimmter Merkmale am Becken unschwer erkennen: ein Mann. Und zwar einer, der irgendwann im 15. Jahrhundert auf dem Spitalfriedhof begraben worden ist. Ohne Beigaben, wie das zu dieser Zeit im christlichen Raum üblich war. Man kann also nicht sagen, ob es sich um einen wohlhabenden Patrizier gehandelt hat oder um einen armen Schlucker, der hier im Bürgerspital seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Doch eine Besonderheit weist der Mann auf: Er hat sich zu Lebzeiten offensichtlich das rechte Bein gebrochen. Genauer gesagt, das Schienbein, kurz oberhalb des Sprunggelenks und das Wadenbein oben beim Kniegelenk.Hier kommt der Unfallchirurg Robert Bauer ins Spiel. Gemeinsam mit Mathias Hensch hat er das gebrochene Bein untersucht - und schon erzählt der unbekannte Tote zumindest einen Teil seines Lebens. Der Bruch dürfte zwar versorgt worden sein, so die Expertise des Orthopäden. Allerdings natürlich nicht nach heutigen Maßstäben. Deutlich ist in dem Video zu sehen, das Mathias Hensch gedreht und auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, dass die Knochen ziemlich schief verheilt sind.Das rechte Bein dürfte von da an zwei oder drei Zentimeter kürzer gewesen sein, als das linke. Dieser Ur-Amberger wird also humpelnd durch sein Leben gegangen sein. Bleibt noch die Frage nach der Ursache des Beinbruchs. Ein Unfall, so sagt der Experte. Möglicherweise ist der Mann von einer Mauer gesprungen und unglücklich aufgekommen. Oder aber er fiel vom Pferd und blieb mit dem Bein im Steigbügel hängen - für das 15. Jahrhundert nicht untypische. Fußball und Skifahren, so Bauer und Hensch scherzhaft, dürften wohl nicht in Frage kommen.Was passiert nun mit diesem Toten? Mathias Hensch machte es am Donnerstag ganz praktisch vor und entfernte die porösen Knochen, nachdem das Skelett akribisch vermessen, erfasst und dokumentiert worden ist. Denn unter diesem Mann aus dem 15. Jahrhundert liegt bereits das nächste Skelett, das uns seine Geschichte erzählen will. Und darunter vielleicht noch eines. Bis hinein in die frühesten Zeiten der Amberger Stadtgeschichte, als hier die ersten Menschen auf dem Friedhof des damals außerhalb der Stadtmauern gelegenen Spitals bestattet worden sind. (Angemerkt)

Was tun mit der Geschichte?

Von Andreas AscherlAls Dr. Mathias Hensch den Auftrag für die archäologische Befundung des Bürgerspitalgeländes bekam, ging das Landesamt für Denkmalpflege als zuständige Behörde wohl von einer kleineren Maßnahme aus. Wo schon bald die Baugrube für die Tiefgarage ausgehoben werden soll, stand ja vorher ein Bau aus den 50er Jahren. Niemand konnte vermuten, dass darunter ein schillerndes Buch Amberger Stadtgeschichte schlummert.Innerhalb einiger Tage sollte das Ganze wohl erledigt sein, so die ursprüngliche Annahme. Doch weit gefehlt. Mathias Hensch und seine unermüdlichen Ausgräber förderten Fund um Fund zutage. Einer sensationeller als der andere. Schon bald tauchten die Reste eines Herrschersitzes aus dem Boden auf. Vielleicht ein Prunkbau der Wittelsbacher, womöglich ein noch älterer Königshof, so die Vermutung des Archäologen.Doch was tun mit diesen einzigartigen Hinterlassenschaften unserer Stadtgeschichte? Dokumentieren und dann weg damit, beschloss der Stadtrat am Montag mit der deutlichen Mehrheit der Stimmen. Freie Bahn für den Investor! Doch mit dieser Entscheidung ist die Diskussion um das Bürgerspitalgelände nicht beendet. Im Gegenteil: Sie geht erst richtig los. Dass die Stadtheimatpflegerin couragiert Stellung bezieht (siehe unten), ist nur ein Aspekt. Viele Bürger merken jetzt erst, welche historischen Juwele da im Boden ihrer Stadt schlummern. Und die sollen alle weg? Vielleicht hat man ja bei Ten Brinke eine Idee.andreas.ascherl@oberpfalzmedien.deReaktionen"Werfen unsere Geschichte weg"Amberg. (upl) Stadtheimatpflegerin Beate Wolters findet drastische Worte für den Beschluss des Stadtrats, wegen der archäologischen Funde keine Abstriche bei den Planungen zum Bürgerspitalgelände zu machen. "Wir werfen unsere Geschichte weg. Das ist schlimm genug, aber mit welch einer Leichtigkeit und Freude das viele der Stadtratskollegen tun, das tut extra weh", schreibt sie in einer Stellungnahme an die Zeitung.Eilfertig sei das Gelände für den Investor aus den Niederlanden "archäologiefrei" gemacht worden. "700 Jahre alte Mauerreste, Fußböden und ein königlicher Kachelofen - alles weg. Jetzt muss Ten Brinke Geschichte schreiben - Wirtschaftsgeschichte - denn unsere Stadtgeschichte ist unwiederbringlich für alle Zeit zerstört." Ihre Hochachtung gelte den Stadträten, "den fünf Aufrechten", die sich gegen den Beschluss gestellt haben.