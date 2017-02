Sein Vorschlag eines "Wohnungsführerscheins" für Flüchtlinge sei doch nur als Hilfestellung gedacht, präzisierte Stadtbau-Geschäftsführer Maximilian Hahn, als ihm deshalb im Stadtrat Vorwürfe gemacht wurden. Andere sahen darin aber eine Diskriminierung.

1000 neue Wohnungen

Auch andernorts diskutiert

Emotion steht der Politik - Angemerkt von Markus Müller Stand der Mond ungünstig? Drückte die Angst vor einem Heimweg bei Glatteis schon auf die Gemüter? Oder bringt der einsetzende Bundestagswahlkampf in Amberg etwas verfrüht das Blut zum Kochen? Auf jeden Fall scheuten am Montag im Stadtrat die Akteure nicht vor klaren und auch mal lauten Worten zurück – vorsichtig ausgedrückt. Oder auf Oberpfälzisch: Sie sind zintig geworden.



Bei der unstatthaften Facebook-Veröffentlichung von Amberger Bunt ging das ob der offensichtlichen Zerknirschtheit der beiden Stadträte noch mit gebremstem Schaum ab. Bei der Wirtschaftsschule ärgerte sich Dieter Mußemann dann so sehr über eine viel zu geringe Kostenschätzung, dass er Regressforderungen ins Spiel brachte. Rechtsreferent Dr. Bernhard Mitko fing sich einige krachende Konter von SPD-Seite ein, als er den Eindruck erweckte, nicht genügend hinter dem Kreisverkehr für das Pflegerkreuz zu stehen. Und zu guter (oder schlechter) Letzt trafen Stadtbau-Geschäftsführer Maximilian Hahn scharfe Vorwürfe wegen seines Vorschlags, einen Wohnungsführerschein für Flüchtlinge einzuführen.



Diese Häufung von Konfrontationen in einem ansonsten inzwischen recht ruhigen Gremium mag etwas irritieren, aber da Inhalt und Stil immer deutlich über der Gürtellinie blieben, gibt es dagegen eigentlich nichts einzuwenden. Ein Stadtrat muss auch mal etwas Emotion vertragen. Und wenn sowohl die Volksvertreter als auch die Mitarbeiter aus der Verwaltung ihre Aufgabe mit Leidenschaft und Engagement wahrnehmen, steht ihnen dies besser zu Gesicht als das stumme oder gar desinteressiert wirkende Absitzen ihrer Zeit im Gremium.

Hahn hatte den "Wohnungsführerschein" bei der Frage nach der Situation auf dem lokalen Mietwohnungsmarkt ins Spiel gebracht. Die Flüchtlinge sorgten dort für erhöhte Nachfrage, der aber erst einmal kein entsprechendes Angebot gegenüberstehe, da die für deren Miete zuständige Arge nach Auffassung der meisten Vermieter "Dumpingpreise" zahle.Er gehe davon aus, so Hahn, dass in Amberg in den nächsten Jahren 500 bis 1000 Wohnungen entstehen dürften - "allerdings nicht im unteren Preissegment". Zwar würden dafür andere frei, aber Sozialwohnungen könne der Markt von sich aus nicht in ausreichender Anzahl schaffen. Da brauche es Anreizsysteme, an denen sich auch die Stadt selbst beteiligen könne - etwa indem sie Grundstücke an Bauwillige vergebe, die bereit seien, Sozialwohnungen zu errichten. Es gebe auch bereits direkte Förderprogramme mit einer Kostenbeteiligung, die in manchen Fällen bis zu 90 Prozent reichen könne.43 anerkannte Flüchtlinge hätten bis Ende 2016 in Stadtbau-Wohnungen ein neues Zuhause gefunden, berichtete Hahn. Man wolle aber in den einzelnen Objekten nicht mehr als 20 bis 25 Prozent Flüchtlinge unterbringen, um die Integration zu erleichtern und nicht Vorbehalte der Nachbarn zu provozieren. Unter einem Wohnungsführerschein für Flüchtlinge verstand Hahn eine Unterweisung, wie Mülltrennung funktioniere, welche Ruhezeiten einzuhalten seien, wie man richtig lüfte und was sonst noch von einem Mieter erwartet werde.Daraufhin meldete sich Sozialreferent Dr. Harald Knerer-Brütting zu Wort und forderte als Vertreter des Amberger Bündnisses für Migration und Integration den Stadtbau-Geschäftsführer zu einer sensibleren Wortwahl in Bezug auf Flüchtlinge auf. "Ich missbillige das", griff auch Bürgermeisterin Brigitte Netta die Vorstellung an, Flüchtlinge wüssten nicht, wie man sich in Mietwohnungen zu verhalten habe. Es sei unfair, das einseitig auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu beziehen. Frühere Präsentationen von Hahn hätten genügend Bildbeispiele enthalten, wie einheimische Mietnomaden ihre Wohnungen verwüsteten.Hahn argumentierte, mit dem Wohnungsführerschein, der im Übrigen in großen Teilen der deutschen Wohnungswirtschaft diskutiert werde, gehe es doch nur darum, "diese Leute an unsere Gewohnheiten heranzuführen". Dr. Klaus Ebenburger (Grüne) sah darin deshalb ein passendes Instrument - nicht zwingend nur für Flüchtlinge, "sondern für alle, die sich nicht benehmen können". OB Michael Cerny wies darauf hin, einige der von Hahn aufgezählten möglichen Bestandteile des Wohnungsführerscheins würden auch in Integrationskursen vermittelt.