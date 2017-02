Die Stadt strahlt schon mal: Sie sieht sich als leuchtendes Beispiel für die Umrüstung aller Straßenlaternen auf die energiesparende LED-Technik. Bundesweit sei man in einer "Vorreiterrolle", hieß es jüngst im Bauausschuss stolz, weil Amberg die Lampen nicht je nach Bedarf Zug um Zug, sondern en bloc austauscht. Damit wurde bereits begonnen. Und wo Licht ist, da fällt auch Schatten. Es gibt erste Kritik vonseiten der Bürger, die mit der Lichtausbeute nicht zufrieden sind beziehungsweise mehr Helligkeit auch in der Umgebung der Laternen erwartet hätten.

Teilweise Masten zu niedrig

Beleuchtungslücken melden

Doch das ist nach Ansicht des Baureferats nicht primär Sinn der Sache: "Die Vermeidung von Streulicht und die Konzentration der Beleuchtung auf die öffentlichen Verkehrsflächen sind unverzichtbare Grundlagen zur Erzielung der beabsichtigten Energie- und CO2-Einsparungen", heißt es im Sachstandsbericht, der dem Bauausschuss zum Thema vorgelegt wurde. Demnach sei in Hauptstraßen und auf Strecken mit Masthöhen von mehr als fünf Metern "die Resonanz der Bürger bisher ausschließlich positiv". Lediglich in Bereichen mit niedrigeren Laternenpfählen - drei bis vier Meter - habe es "vereinzelte Beschwerden" gegeben.Wobei Referent Markus Kühne in der Sitzung betonte, dass direkt unter den Lampen "die Beleuchtungsstärken erheblich höher als vor der Umrüstung sind". Die Dunkelbereiche zwischen den Masten erschienen aber durch den stärkeren Kontrast finsterer als zuvor. "Messtechnische Überprüfungen vor Ort belegen jedoch, dass dieser Eindruck trügt", betont das Bauamt, die ermittelten Mindestwerte zwischen den Leuchten seien nicht anders als vor der Umrüstung.Probleme kann es laut Kühne allerdings dort geben, wo niedrige Masthöhen und zu große Laternenabstände zusammentreffen. Derartige Bereiche hat CSU-Stadtrat Bernhard Schöppl zum Beispiel in Gailoh Im Frauental und am Rosenplatz ausgemacht. Letzterer sei früher als Parkplatz komplett ausgeleuchtet gewesen, was für Schöppl die Frage aufwirft, ob man an jenen Stellen nicht zur alten Beleuchtung zurückkehren könne. Mit solchen Wünschen sollte allerdings laut Kühne die derzeit laufende LED-Austauschaktion "nicht überlagert werden". Außerdem wolle man vonseiten der Stadt nicht zu einem "Mischsystem" kommen, sondern prinzipiell an der lückenlosen LED-Umrüstung festhalten.Apropos Lücken: Dort, wo sie bei zu großen Beleuchtungsabständen wirklich bestehen, denkt das Baureferat eher darüber nach, diese Stellen "punktuell nachzubessern" - gegebenenfalls mit weiteren Lampen, die aber in der Neuanschaffung nicht ganz billig sind. Deshalb sollen diese Bereiche nun erst einmal gesammelt und lichttechnisch gemessen werden, bevor vielleicht stellenweise gehandelt wird, hieß es im Ausschuss.