70 Jahre Europa-Union (EU) Deutschland, 66 Jahre EU Bayern, 40 Jahre EU Amberg-Sulzbach, deren Vorsitzende Karoline Hastreiter seit zehn Jahren an der Spitze steht. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

Sehr lange Frieden

Für Europa kämpfen

Amberg-Sulzbach. (usc) Gut besucht war sie, die Europa-Feier in der Gaststätte Alte Kaserne, an der mit Heinz Netta und Georg Lassonczyk zwei Männer der ersten Stunde der regionalen Europa-Union teilnahmen. Vorsitzende Karoline Hastreiter stellte fest: "Was heute den meisten Personen als selbstverständlich erscheint, war vor 70 Jahren ein ferner Traum". Sie erinnerte daran, dass viele Forderungen der Europa-Union im Laufe der Jahre erfüllt worden seien, etwa die Abschaffung der Grenzkontrollen oder die Direktwahl des Europäischen Parlaments."Wir verdanken dem europäischen Einigungswerk die längste Friedensperiode seiner Geschichte und eine nie gekannte wirtschaftliche Entwicklung", sagte sie. Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenwürde seien die obersten Prinzipien der Europäischen Union. Die Errungenschaften gelte es zu verteidigen. "Was macht Europa aus?", fragte Hastreiter in die Runde der Zuhörer und nannte zum Beispiel Frieden und Freiheit.Der Kreisverband Amberg-Sulzbach wurde 1977 gegründet, ein Jahr später dann der Stadtverband Amberg. Von den Gründungsmitgliedern sind laut Hastreiter noch drei bei der EU. Zwei von ihnen, Heinz Netta und Georg Lassonczyk, waren beim Jubiläum zugegen und durften nach dem knapp dreistündigen offiziellen Teil die EU-Geburtstagstorte mit anschneiden. Nach dem Abgang der langjährigen Vorsitzenden Elke Pütz wurde es nach den Schilderungen Hastreiters etwas ruhig bei der EU. Im März 2011 fusionierten beiden Verbände, wobei der Landkreis nur drei Mitglieder mitbrachte. Hastreiter steht nun seit zehn Jahren an der Spitze des Verbands. Sie hat nach eigenen Worten versucht, den Verein mit neuen Ideen lebendig zu gestalten, der 85 Mitglieder hat.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz (CSU) beklagte in seinem Grußwort anti-europäische Stimmungsmache in den Mitgliedsstaaten - wie im Wahlkampf in Frankreich oder die Umwälzungen in der Türkei. Sicherheit sei derzeit das Top-Thema in allen Facetten. Er bedauerte die Zeichen der Entsolidarisierung. Vielleicht sei auch die Europäische Union mit seltsamen Normierungen der Vergangenheit selbst mit schuld. Europa sei aber mehr, als eine Wirtschaftsvereinigung, nämlich auch eine Wertegemeinschaft. "Es lohnt sich für Europa zu kämpfen.""Es ist gut, sich für Europa zu engagieren, in einer Zeit, in der es die Gemeinschaft notwendig hat", befand Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch (SPD). Er bedauerte ebenfalls die Renaissance des Nationalismus in der EG. Frankreich bleibe ein gespaltenes Land, so wie Großbritannien durch den Brexit. Trotz der Entwicklungen und Polen und Ungarn dürfe man für Europa aber nicht schwarzsehen. Die Europäische Union sei mehrheitlich im Kopf und im Herzen der Bevölkerung - vor allem aber bei der Jugend - tief verwurzelt.