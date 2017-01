Aufmerksame AZ-Leser erinnern sich: Vor gut einem Jahr hatte OB Michael Cerny angekündigt, dass Ende 2016, spätestens Anfang 2017 der Teilabriss des ehemaligen Kaufhauses Forum beginnen soll. Passiert ist bisher nichts. Auch in den nächsten Wochen werden die Bagger wohl auf sich warten lassen. Die Öffentlichkeit fragt sich langsam: Warum?

Erst muss Konzept her

Die Antwort darauf ist nicht ganz einfach zu geben. Sie fällt auch Karlheinz Brandelik, dem Geschäftsführer der Amberger Gewerbebau, die das Projekt betreut, nicht leicht. Denn er steht nicht nur in der Verantwortung für den anvisierten Teilabbruch, sondern auch für die Suche nach geeigneten Mietern im Neubau, der dann an gleicher Stelle hochgezogen werden soll.Im Grunde kann die Neue Münze , wie das Haus heißen wird, im Inneren erst konkret geplant werden, wenn die Nutzung feststeht. Und zumindest im Parterre und im ersten Obergeschoss scheint hier noch nicht alles in trockenen Tüchern zu sein. Das ist der Bereich, der für Einzelhandel vorgesehen ist - nach Möglichkeit mit einem oder zwei größeren (neuen) Geschäften. "Wir müssen schauen, welche Lösung am besten passt", sagte Brandelik, ohne Näheres zu verraten. Das ist nach seinen Worten in laufenden Verhandlungen nicht möglich. Heißt aber offensichtlich auch: Unterschrieben und wasserdicht ist noch nichts.Das wirft auch das Problem für den Abbruch der linken Gebäudeseite auf, der parallel zum Suchen beziehungsweise Finden der Mieter geplant ist. "Wir bekommen keine Abrissgenehmigung ohne vorgelegtes Konzept", hielt Brandelik bei diesem Thema nicht hinterm Berg. "Erst muss das Konzept stehen", sagte er noch deutlicher und bestätigte, dass "kein Blankoscheck" für die Bagger zu bekommen ist. Außerdem wolle die Gewerbebau "zwei Anläufe vermeiden": sprich zunächst den Abriss machen und dann erst irgendwann neu bauen. Das soll Hand in Hand gehen.