Blond ist das Kind und entsetzt hält es sich mit seinen Patschhändchen die Augen zu. Kein Wunder. Denn gleich daneben stehen die Worte "Gender, Dildo, Lederpeitsche, Gruppensex". Infamer kann Werbung nicht sein.

Reichlich irritiert

Bewusste Zerrbilder

Gender-Debatte Die Broschüre mit dem Titel "Gender-Mainstreaming" polemisiert gegen eine wissenschaftliche Diskussion, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufkam und zunehmend an Bedeutung gewann.



Sie unterscheidet zwischen dem biologischen Geschlecht von Menschen (Sex) und einem durch den sozialen und kulturellen Kontext bestimmten Verständnis vom eigenen Geschlecht (Gender). Diese beiden Pole beschäftigen die Menschen schon immer, wie die Zwitter- oder Amazonen-Mythen klar darlegen.



Die wissenschaftliche Diskussion wurde vor dem Hintergrund transsexueller Phänomene im Lauf der Jahre immer differenzierter. Sie als eine pervertierte Ideologie zur Eliminierung der unterschiedlichen Geschlechter oder zum Propagieren ungewöhnlicher Sexualpraktiken darzustellen, ist eine bewusste Diffamierung der Debatte. (zm)

Dass es nur darum - besser gesagt, politische Propaganda - geht, daran kann kein Zweifel bestehen. Wer die auf dem Deckblatt dieser Broschüre plakativ ins Blickfeld gerückte Internetadresse anklickt, landet ohne Zwischenlink auf der Homepage der Wochenzeitung Junge Freiheit (JF), die unverhohlen ein vierwöchiges, kostenloses Probeabo offeriert.Das nach außen seriös auftretende Blatt wurde (wird?) zeitweise vom Verfassungsschutz beobachtet und gilt als Sprachrohr rechter bis rechtsextremer Kreise mit bildungsbürgerlichem oder gar intellektuellem Anspruch.Eines hat die Kampagne, die seit September 2016 läuft und als "Riesenerfolg" mit "bereits über 1,36 Mio. (verteilten, d. Red.) Broschüren" gepriesen wird, offensichtlich erreicht: Verunsicherung. Eine junge Ambergerin fand am Sonntag vergangener Woche das Pamphlet "Gender Mainstreaming" in ihrem Briefkasten und gesteht kurz darauf via Facebook im Dialog mit anderen Usern: "Auf den ersten Blick war ich (...) verwirrt."Wie schwer sich eine unbekümmerte Community mit der politischen Einordnung des Faltblatts tut, zeigen die Kommentare und Anmerkungen zu der von der jungen Frau angestoßenen Diskussion über die Broschüre. Ob es reiner Zufall, eine bewusste Provokation oder ein verdeckter politischer Anwerbeversuch ist, vermag die Ambergerin nicht zu sagen. Sie ist parteipolitisch nicht aktiv und nimmt auch aus anderen Gründen keine gesellschaftlich exponierte Rolle ein, sagt sie. Umso unerklärlicher ist ihr, weshalb dieses Pamphlet ausgerechnet in ihrem Briefkasten gelandet ist.Beim Nachbarn sei zwar auch ein Exemplar eingeworfen worden, von weiteren Fällen, etwa im Bekanntenkreis, habe sie bisher aber nichts gehört, betont die junge Frau. Das heißt es auch bei der Polizeiinspektion. Was die 29-Jährige so irritiert, ist das infame propagandistische Handwerk, das hinter diesem Flyer steht."Das sieht so unschuldig aus", beschreibt sie ihre ersten Eindrücke und geht von einer bewussten arglistigen Täuschung aus. Denn genaues Hinsehen würde offenbaren, dass mit aggressiven Zerrbildern behauptet werde, "die Leitbilder Ehe und Familie sind in Gefahr". Unbedarfte Adressaten, befüchtet die junge Frau, könnten das sogar glauben.