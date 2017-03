Eine berufliche Vita ist über den persönlichen Aspekt hinaus gelebte Zeitgeschichte. Die von Franz Elsner dokumentiert den wirtschaftlichen Aufstieg der Region aus einer einst durchaus prekären Lage, obwohl er gar kein Unternehmer war.

2015 war es geschafft

Aufgaben gewandelt

Amberg war immer mein Traum-Dienstposten. Franz Elsner, verabschiedeter Leiter der Agenturdienststellen Amberg und Sulzbach-Rosenberg

Elsner war ein Quereinsteiger. Er hatte bei der Luitpoldhütte den Beruf des Elektrikers gelernt. Mehr als 40 Jahre später saß er im Gläubigerausschuss, als es 2015 darum ging, das traditionsreiche Amberger Gießerei-Unternehmen möglichst erfolgreich aus einer Insolvenz zu führen. Es hat geklappt. 360 Menschen arbeiten heute dort, rund 115 mussten allerdings über eine Transfergesellschaft ausscheiden und nach neuen Perspektiven suchen.Ossmann rekapitulierte nicht nur den beruflichen Werdegang seines Kollegen, der 1975 begann, als "wir noch Bundesanstalt waren". Mehrere dienstliche Wechsel nach Schwandorf, Nürnberg und Weiden folgten, bis Elsner 2001 in Amberg die Geschäftsführung übernahm. Damals, so der Direktor, sei die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt in Amberg bei 7,4 Prozent gelegen, 2005 sogar bei 10,7 Prozent und für 2016 sei von rund 4 Prozent auszugehen.Parallel habe die Anzahl der Beschäftigten einen Sprung von 33 700 (2001) auf 38 800 (2016) erlebt. "Das ist ein stattes Plus von 15,3 Prozent." Elsner war auch Leiter der Sulzbach-Rosenberger Agentur-Geschäftsstelle, und die galt wegen des Maxhütte-Konkurses viele Jahre als Sorgenkind. Umso erfreulicher ist aus Ossmanns Sicht gewesen. "2015 kamen wir erstmals unter eine Arbeitslosenquote von drei Prozent. Das definieren wir als Vollbeschäftigung."Elsner hinterlässt also ein bestens bestelltes Haus, das für ihn immer sein "Traum-Dienstposten" gewesen ist. Fast 16 Jahre habe er diese Aufgabe ausgefüllt und stets die Motivation verspürt "möglichst viel in und für diese Region anzuschieben", aus der er auch stamme. Das sei ihm aber nur im Team des eigenen Hauses, mit der regionalen Wirtschaft, anderen Behörden und Bildungsträgern gelungen. "Lösungsorientiert zupacken", das sei stets seine berufliche Leitlinie gewesen, betonte Elsner. Langeweile wird nicht aufkommen, weiß der künftige Ruheständler bereits, der sich noch stärker als bisher seinen beruflichen Anfängen der Elektrotechnik zuwenden wird. Unter völlig neuen Vorzeichen allerdings, als zu seinen Lehrzeiten. Elsner haben es die regenerativen Energietechniken, speziell die Photovoltaik, angetan.Sorgen um seine beiden einstigen Geschäftsstellen wird er sich sowieso nicht machen, weil mit Manfred Tröppl "mein Wunschkandidat" den Zuschlag bekommen hat. Der 53-Jährige stammt ebenfalls von hier und lebt mit seiner Familie in Wolfring in der Gemeinde Fensterbach. Er hat schon einige Zeit in der Amberger und Sulzbach-Rosenberger Geschäftsstelle der Agentur eingearbeitet und möchte den jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region Rechnung tragen: "Wir haben uns vom Bewerber- zum Stellenmarkt gewandelt."