Der Mann, der seit einigen Tagen die Welt in Atem hält, blieb auch bei der Feier zum 60-jährigen Bestehen der Amberger Frauen-Union (FU) nicht außen vor: US-Präsident Donald Trump. Sein Menschen- und vor allem Frauenbild bekam allerdings nur Absagen.

"Unschlagbar"

Mütter der Hexennacht

Zitate "Selbstverständlich wollen wir keinen Millimeter unserer Freiheiten und Gewohnheiten als Frau aufgeben."



Michaela Frauendorfer im Rückblick auf 2016, das ein Jahr der Herausforderung für Frauen gewesen sei



"Manchmal braucht es auch in einer liberalen Gesellschaft einen gewissen Zwang, damit sie sich öffnet."



Deshalb befürwortet Michaela Frauendorfer die Frauenquote



"Es gibt bei der Frauen-Union in der Oberpfalz keinen Mangel an Frauen mit Format, Führungsstärke und Engagement."



Angelika Niebler



"Mich wundert es nicht, dass sich in Brüssel die Terroristen-Netzwerke besonders gut organisieren können."



Die EU-Abgeordnete Niebler über ihre Erfahrungen mit der Sicherheit in Brüssel, als sie dort 2009 überfallen wurde



"Heute kämpfen die meisten dafür, dass alles so bleibt, wie es ist ... aber nur in der Veränderung sind wir stark."



Barbara Lanzinger

Wenn die Islamisten sich auf den Weg nach Europa machen, sind wir Frauen diejenigen, die am allermeisten zu verlieren haben. Angelika Niebler

"Es stockt einem der Atem", wenn man auf Trumps Dekrete blicke, bemerkte etwa die Festrednerin und FU-Landesvorsitzende Angelika Niebler. Europa reagiere darauf am besten, indem es sich auf seine Werte und Stärken besinne, empfahl die Abgeordnete im EU-Parlament. Die Amberger FU-Vorsitzende Michaela Frauendorfer ordnete Trump als den selben Politikertyp wie Putin und Erdogan ein. Ihnen sei gemeinsam, "dass wir Frauen in diesem ultrakonservativen Weltbild nur als Beiwerk vorgesehen sind".Als ganz subtile Form des Protests gegen Trump konnte man im Festprogramm den "Fight Song" verstehen, den Frauendorfers Kinder Theresa und Andreas unter großem Applaus vortrugen. Das "Kampflied" entstand nach Aussage seiner Schöpferin Rachel Platten nämlich als Reaktion auf viele verletzende Erfahrungen und wurde oft bei Wahlkampf-Auftritten von Trumps Konkurrentin Hillary Clinton gespielt.Der Festakt im Foyer des Stadttheaters war eine Referenz an "60 Jahre, in denen Frauen erfolgreiche Politik betrieben haben" (OB Michael Cerny), aber auch eine Betonung der aktuellen Probleme, denen sie sich gegenübersehen. Beide Ansätze fanden zusammen in Michaela Frauendorfers Überzeugung: "Wenn wir Frauen zusammenhalten, sind wir unschlagbar." Deshalb müsse man lernen, genauso gut wie die Männer Netzwerke zu knüpfen.Mut, Aufgeschlossenheit und Selbstbewusstsein sah Angelika Niebler als Eigenschaften der Gründerinnen, die vor 60 Jahren in Amberg die Frauen-Union aus der Taufe hoben. Heute sei die FU mit über 24 000 Mitgliedern die stärkste Arbeitsgemeinschaft in der CSU. Und sie könne ihre Ziele durchsetzen, unter anderem "weil wir Kämpferinnen wie Barbara Lanzinger in Berlin haben". 2017 stehe man aber immer noch vor gewaltigen Herausforderungen, ob die nun Entgeltgleichheit hießen oder Verhältnis zum Islam. Dabei machte die 53-Jährige deutlich, dass die CSU-Frauen ebenso gegen Burka, Kinderehen und die Verweigerung des Handschlags für Frauen seien, wie sie befürworteten, dass Schweinefleisch weiter auf den Speiseplänen von Kindergärten und Schulen stehe.FU-Bezirkschefin Barbara Lanzinger erinnerte an die Vorsitzenden der Amberger Frauen-Union seit 1957. Von der Gründerin Anni Brucklachner ("Es war faszinierend, wie bescheiden sie war und was sie alles gewusst hat") über Maria Geiss-Wittmann ("eine Freundin und Kämpferin") und Helga Hopfenmüller ("Ich habe viel von ihr gelernt") bis hin zu denjenigen, die auf Lanzinger selbst folgten: Elke Pütz, Evi Bauer-König und Michaela Frauendorfer.Aus der FU heraus seien viele andere Unternehmungen angestoßen worden, die man heute als Erfolgsgeschichten verstehe - Donum Vitae etwa, der Hospizverein oder der Musikantenstadl. Trotz anfänglicher Skepsis ("Mich haben viele damals für verrückt erklärt") sei heute auch die Hexennacht ein Riesen-Event mit 6000 Besuchern. "Wir haben es geschafft, weil wir zusammengehalten haben", nannte Barbara Lanzinger als Erfolgsrezept.