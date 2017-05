Zu seiner Zeit waren von 120 Studenten zwei weiblich: Professor Hans Bäumler referierte auf Wunsch der Frauen-Union Amberg in Kooperation mit den Kolleginnen aus Weiden über Frauen als Ingenieure.

Amberg. (dwi) Seit Januar vergangenen Jahres gilt die Frauenquote. "Ein historischer Meilenstein der Gleichberechtigung" - so nannte es die Große Koalition. Bei einem bayerischen Autohersteller seien aber seit jeher nur Ingenieure im Vorstand.Frage man Abiturientinnen, was sie studieren wollen, seien Antworten wie Literatur und Kommunikation am häufigsten. Frage man nach, warum nicht Technik, habe man das Gefühl, es sei ihnen ein unmoralisches Angebot unterbreitet worden. "Unseren Töchtern wird einfach nicht erklärt, was ein Ingenieur eigentlich macht", sagte Hans Bäumler. Dabei seien viele bedeutsame Dinge von Frauen erfunden worden.Als Beispiel nannte er Marie Curie, die gleich zwei Nobelpreise erhielt. Hedy Lamarr (Jahrgang 1914) war eine berühmte Hollywood-Schauspielerin. Sie habe aber nicht nur als schönes Dummchen gelten wollen. Als Gegnerin des Nationalsozialismus' im Zweiten Weltkrieg erfand sie die patentierte Funkfernsteuerung. Die wechselnden Frequenzen waren schwer anzupeilen und galten als störungssicher.Weiter listete Professor Hans Bäumler auf: Mary Anderson erfand den Scheibenwischer, Ruth Benerito den faltenfreien Baumwollstoff, Josephine Cochrane die Geschirrspülmaschine und Walentina Tereschkowa flog 1963 sogar in den Weltraum. Der Experte schlussfolgerte: "Frauen können Technik genauso gut wie Männer. Aber es wird ihnen einfach nicht schmackhaft gemacht." Es existierten nicht genügend Vorbilder in Familie und Bekanntenkreis. Zudem sei sicher nicht nur die Männergesellschaft in Firmen der Grund, dass sich wenige Frauen mit autonomen Fahren, Smartphone-Entwicklung oder Netztechnologie beschäftigen.Der Referent war sich sicher: "Wir müssen unsere Töchter dazu ermuntern, diverse technische Berufe erlernen zu wollen." Obwohl es auch in Deutschland seit vielen Jahren etwa die Girls'-Day-Aktion gibt, sei der Frauenanteil bei technischen Ausbildungen oder in Ingenieur-Studiengänge noch immer gering.