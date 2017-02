Das Kriegerdenkmal am Rathaus soll nicht nur erhalten, sondern modernisiert und aufgewertet werden. Das fordern die Freien Wähler mit ihrem Stadtrat Eberhard Meier, der jetzt einen Antrag an Oberbürgermeister Michael Cerny gestellt hat.

"Aus der Zeit gefallen"

Souvenirs "geschmacklos"

Ich verstehe das Konzept als Grundlage für eine notwendige Diskussion, die nicht wieder versanden darf. Stadtrat Eberhard Meier

Er will damit die Diskussion am Laufen halten, die mit dem Vorschlag einer Verlegung bei der Bürgerversammlung im November angestoßen worden war (AZ berichtete). Dort war es der ehemalige CSU-Stadtrat Matthias Schöberl gewesen, der das Thema öffentlich machte - wieder einmal, wie Meier findet, der sich an mehrere Debatten dieser Art in der Vergangenheit erinnert. Er selbst und FW-Vorsitzende Veronika Niklaus haben von einem Amberger Werbebüro eine Idee entwickeln lassen, wie das Denkmal an gleicher Stelle "zeitgemäß" völlig neu gestaltet werden könnte. "Ich verstehe das Konzept als Grundlage für eine notwendige Diskussion, die nicht wieder versanden darf", teilte Meier dem OB mit, um gleichzeitig um Haushaltsmittel für eine Erneuerungsmaßnahme im Stadt-Etat 2018 zu bitten.Meier hält das jetzige Aussehen des Denkmals mit zwei Frauenfiguren zu beiden Seiten der großen mittleren Gedenktafel, mit "Soldatenkopf samt Stahlhelm und gusseisernen Überschriften" für "aus der Zeit gefallen". Auch die Texte, unter anderem auf drei weiteren Steintafeln (zum Beispiel für die "Helden aus den Feldzügen von 1866 und 1870/71, die für ihr Vaterland starben"), findet Meier "zum Teil hochpatriotisch und zu pathetisch".Er, die Vorsitzende, ihr Ehemann und gleichzeitig FW-Schriftführer Erwin Niklaus schlagen vor, alle bisher vorhandenen Elemente dem Stadtmuseum zu übergeben und stattdessen aus Glas oder Granit eine einzige modern gestaltete Tafel anzubringen. Sie soll an alle aus Amberg und der Umgebung stammenden militärischen und zivilen Opfer sämtlicher Kriege und gewalttätigen Auseinandersetzungen seit der Zeit des Winterkönigs erinnern.Denn selbst bei der Schlacht am Weißen Berg, die Friedrich V. führte, waren nach Meiers Überzeugung Menschen aus der Region und weiteren Teilen Nordbayerns unter den vielen Toten. Wer konkret, lasse sich zwar mangels Quellen nicht mehr sagen, nachdem laut Meier im Stadtarchiv selbst viele Namen der Opfer des Zweiten Weltkriegs schon fehlten. Insgesamt jedoch müssten sich unter anderem durch etliche Gedenktafeln in Ambergs Kirchen sowie weitere Nachforschungen im Militärgeschichtlichen Forschungsinstitut rund 2500 Namen zusammentragen lassen.Sie alle würden die Freien Wähler gerne gut lesbar auf der laut Konzeptidee mehrere Meter langen Tafel auflisten unter der möglichen Überschrift: "Den Toten zum Gedächtnis - den Lebenden zur Mahnung". Allein die 2500 Namen - aktuell ergänzt um im Einsatz Gestorbene der Bundeswehr - "wirken" nach Meiers Ansicht: "Es braucht keine patriotischen und pathetischen Texte dazu." Für einen eindrücklichen Effekt könne obendrein eine Beleuchtung von hinten oder von der Seite sorgen."Das waren ja Bürger aus Amberg, sie haben hierher gehört", betonte Veronika Niklaus bei einem Pressegespräch zum Thema. Deshalb gehört nach ihrer Auffassung auch das Kriegerdenkmal "ins Herz von Amberg", versehen mit einem halbhohen gläsernen "Zaun" (anstelle der festen Gitter), der tagsüber geöffnet und nachts geschlossen werden kann.Statt des Denkmals hier im Rathaus vielleicht einen Souvenirladen unterzubringen, wie zuletzt eine weitere Idee in der Debatte lautete, findet Meier "mehr als geschmacklos". Auch Cafés gebe es am Marktplatz genug, der ruhig auch dazu dienen solle, vor allem jüngere Leute an diese Opfer zu erinnern. Zur "Peace-Generation" passe das allemal gut, so die Vorsitzende, die fordert, "nicht alles dem Kommerz unterzuordnen".