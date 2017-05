Amberg/Périgueux. Europa schaut nach Frankreich: Am Sonntag entscheidet sich die Stichwahl zwischen Emmanuel Macron von "En Marche" ("In Bewegung") und Marine Le Pen vom Front national.

Die Amberger Zeitung bat Hervé Chassain, Redakteur der in der Partnerstadt Périgueux ansässigen Zeitung Sud Ouest um seine Einschätzung zur zweiten Runde im Rennen um den Elysée-Palast, dem französischen Präsidentensitz. Hier Hervé Chassains Gastbeitrag:In Ambergs Partnerstadt Périgueux gibt es seit der ersten Runde der Präsidentschaftswahl viele Debatten. Die Stadt, an deren Spitze seit 2014 mit Bürgermeister Antoine Audi ein Mann der konservativen Partei "Les Républicains" steht, hat sich dem Aufstieg des rechtsextremen Front national widersetzt. Der Front national hat nicht mehr als den vierten Platz mit 13,83 Prozent der Stimmen (landesweit 21,30 Prozent) erreicht. Wie in ganz Frankreich haben sich die Stimmen der Wähler der Linken auch in Périgueux zwischen Emmanuel Macron (der mit 25,33 Prozent die Spitze erreichte) und Jean-Luc Mélenchon (Zweiter mit 24,79 Prozent) aufgeteilt. Benoît Hamon, der vom ehemaligen Bürgermeister der sozialistischen Partei, Michel Moyrand, unterstützt wurde, haben sie weit hinter sich gelassen, er wurde Fünfter mit 8,32 Prozent. François Fillon, Kandidat der Partei von Bürgermeister Antoine Audi, wurde nur Dritter (19,86 Prozent).Auf den Märkten sieht man lediglich die Anhänger Macrons' mit ihren Flugblättern und ein paar von Mélenchon. Sie rufen dazu auf, bei der zweiten Runde nicht zu wählen, sie lehnen die Kandidatin Le Pen, die für sie den Faschismus repräsentiert, und Macron als Kandidat der Banken und des Kapitals ab. Letzterer hat die Unterstützung der Sozialisten und eines großen Teils der konservativen Républicains erhalten, darunter die des Bürgermeisters von Périgueux. Für Le Pen tritt der gaullistische Kandidat und Anti-Europäer Nicolas Dupont-Aignan, der 3,6 Prozent in Périgueux erreichte, ein. Er war es, der den Rückzug seines Repräsentanten in der Dordogne, dem Département, dessen Hauptstadt Périgueux ist, provoziert hat.In Périgueux herrscht Genugtuung, dass der Front national schwach geblieben ist in der Stadt. Im Übrigen sieht man kaum Wahlkämpfer, die Flugblätter von Marine Le Pen auf dem Markt verteilen, sie beschränken sich darauf, diese an die Autos auf den Parkplätzen zu klemmen. Befürchtet wird angesichts der Entscheidung der Wähler von Mélenchon, bei der Stichwahl nicht zu wählen, dass davon Le Pen profitieren könnte. Dies ist ein Thema, das teilweise leidenschaftlich debattiert wird, die Wähler der Linken und der National-Konservativen werfen den Nichtwählern vor, damit den Rechtsextremen in die Hände zu spielen. Die Katholiken sind ebenfalls hinsichtlich ihrer Stimmabgabe gespalten, aber die Kirche hat keine offizielle Stellung dazu bezogen. Das Ergebnis der Wahl am Sonntag bleibt unvorhersehbar.Die Parlamentswahlen, die sehr schnell folgen werden (11. und 18. Juni) werden sehr wichtig sein, um die wahre Macht des neu gewählten Präsidenten zu festigen. Er wird sicherlich auf Koalitionen mit mehreren Parteien angewiesen sein, um regieren zu können. Im Bezirk von Périgueux (Wahlkreis des Vallée d'Isle) hat der derzeitige Abgeordnete Pascal Deguilhem beschlossen, nicht mehr anzutreten. Neuer Kandidat ist der ehemalige sozialistische Bürgermeister Michel Moyrand, der bereits mit einer Delegation aus Périgueux in Amberg war. Ihm gegenüber steht Laurent Mossion von den konservativen Les Républicains, der erster beigeordneter Bürgermeister von Rathaus-Chef Antoine Audi ist. Der Front national, die kommunistische Partei und die neue Partei "En Marche" von Emmanuel Macron haben auch Kandidaten, jedoch sind sie nicht so bekannt wie die beiden anderen, weshalb sie wenig Chancen haben, die zweite Runde der Parlamentswahlen zu erreichen.