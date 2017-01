Freudenberg. (sche) Nachdem die AOVE-Bio-Energie im Jahr 2010 gestartet war, wurden vier Wärmenetze gebaut: Vilseck, Freihung I/II/III, Hirschau-Dienhof und Hirschau Nord. Während alle Anlagen mit Ausnahme von Hirschau-Nord wirtschaftlich betrieben werden können, ist durch das dort jährliche entstehende Defizit der Fortbestand der Gesellschaft in Gefahr. Die Gemeinde Freudenberg ist wie jede andere Mitgliedskommune der AOVE Genossenschafter. Der Geschäftsanteil beträgt 43 000 Euro.

Bürgermeister Alwin Märkl erläuterte dem Gemeinderat die Ursachen der negativen Entwicklung und informierte darüber, dass die Wärmenetze Hirschau-Dienhof und Hirschau-Nord zum 1. Januar dieses Jahres von der Stadt Hirschau übernommen worden sind.Kommandant Armin Daubenmerkl teilte dem Gemeinderat mit, dass der Teamleiter der First-Responder-Einheit, Andreas Erras, aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist. Nachfolger sind nun Tobias Hirn sowie sein Stellvertreter Roland Wiesnet. Das Amt für ländliche Entwicklung ließ zudem wissen, dass die Maßnahmen für die Dorferneuerung Hiltersdorf ausgeführt sind, der Verwendungsnachweis dazu geprüft und die Schlusszahlung erfolgt ist. Vom Amt wurden dafür Fördermittel in Höhe von 302 406 Euro aus dem Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm an die Gemeinde ausbezahlt.Die Regierung der Oberpfalz hat die Zustimmung zum Sanierungsbeginn des Alten Forsthauses erteilt. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe können somit erfolgen. Nachdem bereits im zurückliegenden Jahr mit der Dorferneuerung Bühl begonnen wurde, beauftragt der Gemeinderat nun die Verwaltung, den Zuwendungsantrag für 2017 zu stellen. Das erforderliche Geld ist im Haushalt 2017 bereitzustellen.Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes "Waldhausstraße I" der Gemeinde Kümmersbruck hat das Gremium keine Bedenken. Die Firma Jobst DSL (Amberg) gab bekannt, dass die Funkstreckenverbindungen nach Anschluss des Mastens in Etsdorf durch das Bayernwerk in Betrieb genommen werden konnte. Auch der Kabelverzweiger im Bereich Hammermühle muss noch angeschlossen werden. Hier soll demnächst ein Besprechungstermin stattfinden.