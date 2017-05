(tk) "Unsere Heimat schützen und den Flächenfraß stoppen", das ist es, was Hans-Jürgen Bumes will. Darum hatte der Kreisvorsitzende der Grünen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Bayern sei deutschlandweit Spitzenreiter im Verbrauch von Flächen für Wohnen, Gewerbe und Verkehr. Die Oberpfalz sei mit einem Flächenverbrauch von 2,4 Hektar pro Tag in der Spitzengruppe der Regierungsbezirke weit vorne mit dabei. Bumes wörtlich: "Dadurch gehen Flächen für Natur und Landwirtschaft verloren, die Folgen sind Artensterben, Hochwasser und CO2-Emissionen."

Unterstützung bekam Bumes im Bräuwirtshaus Bruckmüller von Parteikollegin Yvonne Rösel aus Sulzbach-Rosenberg, die für den Bundestag kandidiert, und von Ludwig Hartmann, dem Sprecher der Grünen im Landtag. Bumes führte mit kritischem Blick das Publikum zu den "ernüchternden Fakten", wie er es nannte. In der Oberpfalz sei der Flächenverbrauch dreimal so hoch wie im Vergleich zum restlichen Bundesland. Die Auswirkungen seien deshalb auch schon lange zu spüren: "Seit den 80er-Jahren hat sich der Artbestand der Vögel halbiert und Überschwemmungen bei Starkregen sind in Folge neuer versiegelter Großflächen immer häufiger."Rösel lenkte die Aufmerksamkeit auf das neue Gesetz der Landesregierung. "Bei der Lockerung des Anbindegebots haben die Kommunen einen Freibrief, unsere schönen Heimat regelrecht zu zerstückeln."Als Hauptredner des Abends erläutert Ludwig Hartmann bei seiner Präsentation die Situation der Kommunen, die bei der Ausweisung von Gewerbegebieten und Bevorratung von Gewerbeflächen die Spirale des Flächenverbrauchs "eklatant anheizen". Große Betriebe nutzen seiner Meinung nach die Konkurrenz benachbarter Gemeinden, so dass aus einem scheinbar lukrativen Geschäft für die Gemeindekasse "gerade so eine Null-Nummer" wird.Aber dennoch hätten die Kommunen häufig Folgekosten zu schultern. Denn, so seine Ansicht, fehlten oft Zugangsstraßen und Brücken, die dann gebaut werden müssten und den städtischen Geldbeutel stark belasten können. Oder die Kläranlage müsse aufgerüstet werden, da wegen neuer versiegelte Flächen nun bei Starkregen die Kapazität dieser Anlagen gesprengt werden. "Warum können die Betriebe, die große Flächen brauchen denn nicht mit einem zweiten Geschoss und Tiefgaragen planen?", fragte sich Hartmann.Hier sei die Politik gefordert. Denn seit knapp 40 Jahren entwickele sich die Schere zwischen Flächenverbrauch und Einwohnerzahlen stark weiter auseinander, hieß es. Außerdem müsste bereits versiegelte brachliegende Fläche wieder neuen Betrieben vermittelt werden- oder entsiegelt. "Wir haben nur eine Erde und unsere wertvolle Landschaft ist ein begrenzter Rohstoff", stellte Hartmann abschließend fest.Viele der Gäste, einige auch vom Bund Naturschutz, diskutierten im Anschluss mit den beiden Politikern.