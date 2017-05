Jeden Tag gehen in Bayern mindestens zwölf Hektar Land für Industrie, Wohnbebauung oder Straßen verloren. Das ist zu viel, sagen die Grünen. Als Beispiel dient ihnen auch der ehemalige Übungsplatz bei Atzlricht, wo ein Gewerbegebiet entstehen soll.

"Manchmal nötig"

Nicht nur "grünes" Thema

Peter Zahn, Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz, hat es grob überschlagen: Rund 300 Hektar an Gewerbeflächen sind in der näheren Umgebung der Stadt Amberg bereits in Planung. Für ihn ist es daher unverständlich, warum am Rande des ehemaligen Übungsplatzes noch einmal ein interkommunales Gewerbegebiet in einer Größe zwischen 110 und 140 Hektar ausgewiesen werden soll. Wobei die Betonung auf "soll" liegt. Denn seit vielen Jahren verhandeln die beteiligten Kommunen Amberg und Ursen-sollen ohne konkretes Ergebnis."In Bayern sind sogar 11 000 Hektar im Planung ergänzte Ludwig Hartmann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, der auf Wahlkampfbesuch in Amberg war. "Es ist also nicht das Problem, dass wir zu wenig Gewerbeflächen haben", sagte er vor Ort im Angesicht des romantischen Kirchleins Maria Schnee. Hartmann ließ auch nicht das Argument gelten, eine Gemeinde müsse Gewerbeflächen quasi bevorraten, um dafür gewappnet zu sein, wenn plötzlich ein großer Investor anklopft. "Bevorratung bedeutet immer nur, man drückt den Preis." Um nicht missverstanden zu werden, machte Hartmann deutlich, dass er sich keineswegs gegen Gewerbe- und Bauflächen ausspreche. "Das ist manchmal einfach nötig." Was den Grünen-Fraktionschef stört, ist die "unkontrollierte" Ausweisung von Gewerbegebieten quer durch Bayern. Dabei sei die Bevölkerung des Freistaats seit 1980 "nur" um 15 Prozent angestiegen, die Siedlungs- und Verkehrsflächen hätten im selben Zeitraum aber eine Vergrößerung um 50 Prozent erfahren."Wir haben auch noch nie konkret erfahren, wer hier vor Ort angefragt haben soll", gab ihm Stadtrat Helmut Wilhelm recht. Und er stimmte Ludwig Hartmann in der Aussage zu, dass die Ausweisung von großen Gewerbeflächen immer nur Logistiker anziehe, die viel Platz benötigen und wenig Arbeitsplätze bringen. "Dafür nimmt aber der Lkw-Verkehr gewaltig zu." Aus all diesen Gründen wiederholte Hartmann die Forderung seiner Partei, den Verbrauch von Fläche künftig strikt zu begrenzen. Es genüge ja schon, das Ziel der Bundesregierung umzusetzen, bis 2020 nur noch 30 Hektar Land pro Jahr verbrauchen zu dürfen - bundesweit. Der bayerische Anteil betrage umgerechnet 4,7 Hektar. "Wenn es eine Beschränkung gibt, dann geht man auch ganz anders mit dem Land um", machte Hartmann den Hintergrund seiner Forderung deutlich, die die Grünen auch so im Bayerischen Landtag einbringen werden."Das ist ja nicht nur ein grünes Thema", machte Hans-Jürgen Bumes deutlich, der Amberger Vorsitzende der Grünen, der das "Damoklesschwert" des interkommunalen Gewerbegebiets an dieser Stelle in Atzlricht weiter über der Stadt schweben sieht. "Wir sollten einfach immer erst denken, bevor der Bagger kommt", stimmte ihm Hartmann zu.