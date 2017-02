Zehn Jahre bildungspolitisches Herumgeeiere mit den Gymnasien. In München wird spekuliert, dass die Staatsregierung dem bald ein Ende macht. Ambergs Direktoren haben diesbezüglich einen gemeinsamen Wunsch.

In dieser Frage geht ein Riss durch Bayern. Peter Welnhofer,

G 8, G 9, da sind wir in Amberg eindeutig Land. Peter Seidl, Erasmus-Gymnasium

Ich hoffe, es bleibt dabei, den Lehrplan nur um ein Jahr auszurollen. Wolfgang Wolters, Max-Reger-Gymnasium

Das G 8 ist in Ordnung, das G 9 ist besser. Günter Jehl, Dr.-Johanna-Decker-Schulen

Klarheit, endlich Klarheit. Die kann aus ihrer Sicht nur die Rückkehr zu einer "neunjährigen Lernzeit als Regelmodell" bedeuten. So steht es wohlfeil-unverfänglich formuliert in einem Positionspapier der Landesvereinigung der Gymnasiums-Direktoren, um die Reizworte G 8 und G 9 politisch unverfänglich möglichst elegant zu umschiffen.Die hiesigen vier Schulleiter werden deutlicher. Außerdem wollen sie sich nicht auseinanderdividieren lassen. Alle sprechen von einem Stadt-Land-Gefälle. "Da sind wir in Amberg eindeutig Land", sagt Peter Seidl (Erasmus-Gymnasium, EG). Das heißt, er und seine Amtskollegen sprechen sich klar gegen die derzeit eigentlich geltende, jedoch so gut wie gar nicht umgesetzte Wahlmöglichkeit G 8/G 9 aus und favorisieren neun Klassen bis zum Abitur. "Das ist der richtige Weg für den ländlichen Raum", unterstreicht Peter Welnhofer (Gregor-Mendel-Gymnasium, GMG).Ausufernder Nachmittags-Unterricht, lange und komplizierte Anfahrtswege für viele Fahrschüler, ein aus der Balance geratenes Übertrittsverhalten an Mittelschulen oder Gymnasien. Diese Punkte führen die Direktoren als Hauptargumente gegen die Alltagstauglichkeit des G 8 als Regelmodell jetziger Prägung an. In Ballungsräumen - hauptsächlich München - stelle sich die Situation grundlegend anders dar. Welnhofer spricht von "einem Riss", der durch Bayern gehe. Günter Jehl von den Dr.-Johanna-Decker-Schulen in kirchlicher Trägerschaft benennt Zahlen. Gemessen am Potenzial der Schüler ist ihm die Übertrittsquote zum Gymnasium im ländlichen Raum von unter 30 Prozent zu niedrig, die von 60 Prozent in München schlage jedoch in ein ungesundes gegenteiliges Extrem um. Als Pädagoge hat sich Jehl entschieden: "Das G 8 ist in Ordnung, das G 9 ist besser." Mehr Zeit im Sinne von mehr Bildung, das wäre für ihn die "Erfüllung eines langjährigen Wunsches".Bei seinem Kollegen Wolfgang Wolters vom Max-Reger-Gymnasium (MRG) rennt er mit diesem Satz sperrangelweit offenstehende Türen ein. Bildung konkretisiert der Leiter eines musischen Gymnasiums als mehr Raum zu Entwicklung von Kreativität. Wolters benennt zugleich die vielfältigen Aktivitäten auf diesem Gebiet in seinem Haus und hofft schmunzelnd auf wieder tiefere Stimmlagen im Schulchor. Voraussetzung sei allerdings, dass eine kultusministerielle Zusage eingehalten werde: den bisherigen G 8-Lehrplan nicht wieder völlig über den Haufen zu werfen, sondern lediglich um "ein Jahr auszurollen". Räumliche oder personelle Probleme sehen alle Gymnasiums-Direktoren mit der Rückkehr zum G 9 nicht auf sich zukommen. Die Vergangenheit sei vom Rückgang von Schülerzahlen gekennzeichnet gewesen und erst in neun Jahren würden alle Gymnasien wieder über eine Jahrgangsstufe mehr im Haus verfügen.Auch im städtischen Schul- und Sportamt herrscht Gelassenheit. Als Sachaufwandsträger sieht dessen Leiter Wolfgang Meier mit einer G 9-Entscheidung keine nennenswerten Probleme auf sich zukommen. Er ist sowieso nur für die Ausstattung des GMG und EG zuständig und macht kurzfristig maximal zusätzliche Ausgaben im Lernmittelbereich aus. Das MRG muss sich diesbezüglich an den Freistaat, das DJD an die Diözese wenden. (Angemerkt)Die offizielle Erklärung zur Rückkehr zum G 9 steht noch aus, aber im Grunde außer Zweifel. Spannend ist hingegen die Frage, wer die Totenglocke läuten wird. Denn davon ist abhängig, wie die Staatsregierung diese bildungspolitische Schmach interpretiert wissen möchte.Ein gewaltiges Geläut des Siegs der Vernunft dürfte Ministerpräsident Horst Seehofer vorbehalten bleiben. Für nervöses Ablenkungs-Gebimmel gibt es einen Kultusminister. Egal welcher Ton angeschlagen wird, eine nüchterne Betrachtung stellt der bayerischen Bildungspolitik kein gutes Zeugnis aus.Selbst ein löchriges Kurzzeitgedächtnis reicht aus, um die Entwicklung nachzuvollziehen. Es ist nur Vorsicht angebracht, bei dem ständigen Hü und Hott nicht durcheinander zu geraten. Im Schuljahr 2010/2011 (!) verließen die ersten Regel-G 8-Abiturienten die Gymnasien. Jetzt läuft das Schuljahr 2016/17. Nach einer Halbwertszeit von gerade einmal sechs Jahren wird das als überholt dargestellt, was als eine unabdingbare Notwendigkeit einer zukunftsorientierten Gesellschaft und Wirtschaft beschrieben wurde.Hätte dieses Argument so jemals gestimmt, dann wäre es heute zutreffender als damals. Aber damals unter einer in völlige politische Vergessenheit geratenen Kultusministerin Monika Hohlmeier ging es nur um das Eine: Der politisch Mächtigere hat Recht. Sollte er sechs Jahre später auch die Größe zur Einsicht in die Vernunft haben, umso besser. Aber blamabel genug.