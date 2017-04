Das Lob kam von Bürgermeister Martin Preuß persönlich: "Ich bin euch dankbar für eure Leistung. Ihr habt vieles für euren Stadtteil bewegt." Gemeint waren die Mitglieder der Jungen Union, Ortsverband Ammersricht-Wagrain.

Neuwahlen Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Ortsvorsitzende Bastian Prechtl einstimmig in seinem Amt bestätigt. Stellvertreter sind Maximilian Köppel, Tobias Stubenvoll und Tobias Neudecker.



Der Kassier heißt Nico Adalbert Harrer. Zum Schriftführer wurde Maximilian Mainka gewählt. Beisitzer sind Florian Feldmann, Florian Walter, Florian Singer, Markus Wetter, Matthias Weigl und Thorsten Höcht. (tne)

Ammersricht. Bevor bei der Hauptversammlung im Schützenheim am Kugelfang die Neuwahlen auf dem Programm standen, blickte Ortsvorsitzender Bastian Prechtl auf das Vorjahr zurück. "Wir haben es geschafft, wieder einige Projekte anzugehen und mit Hilfe unserer Stadträte Gabi Donhauser und Christian Schafbauer sowie Bürgermeister Martin Preuß auch umzusetzen." Die größte Errungenschaft sei mit Sicherheit die Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Hauerstraße und Friedhof gewesen, die im Oktober abgeschlossen wurde. Zudem wurden in diesem Gebiet sogenannter Dog-Stations installiert. In ihnen befinden sich Tüten, in denen Hunde-Kot entsorgt werden kann.Bei einem Stammtisch mit der CSU-Stadtratsfraktion wurde mit Gewerbebau-Chef Karlheinz Brandelik über die Entwicklung des Ammersrichter Sparkassengebäudes und die Möglichkeit der Ansiedlung einer Discount-Apotheke diskutiert. Mit dem Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach, Hans-Jürgen Haas, setzte sich die JU für die Erweiterung der bestehenden Nachtbuslinien ein. "Amberg braucht ein attraktives Angebot im ÖPNV, das auch den Bedürfnissen der Jugend gerecht wird. Denn wo Hochschulstadt drauf steht, muss auch Hochschulstadt drin sein", sagte Prechtl, der auch ein Ziel für die Zukunft formulierte: die Installation eines öffentlich zugänglichen Defibrillators."Wir sind froh, in Ammersricht einen aktiven und kreativen JU-Ortsverband zu haben, der immer wieder eigene Themen hervorbringt und mit dem eine hervorragende Zusammenarbeit möglich ist", freute sich auch CSU-Ortsvorsitzender Stefan Ott und fügte hinzu: "Wir sind die einzige politische Organisation, zu der die Bürger in unserem Stadtteil mit ihren Anliegen kommen können." Bürgermeister Martin Preuß dankte der JU für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, ehrenamtliche politische Arbeit zu übernehmen, für die es oft nicht nur Lob und Dank gebe."Ich bin stolz, einen solch lebendigen Ortsverband, auf den ich mich immer 100-prozentig verlassen kann, in meinem Kreisverband zu haben", bedankte sich bei dem Treffen Kreisvorsitzender Tobias Neudecker, der selbst aus dem Stadtteil stammt.