Bundes- und Landtagswahlen werfen ihre Schatten voraus, sagte Norbert Wasner, der alte und neue Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Karmensölden. Wenn die Partei in Amberg auch auf erfolgreiche Jahre zurückblicken kann, dürfe man die Mitbewerber nicht unterschätzen.

Barbara Lanzinger und die Bundespolitik CSU-Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger befürchtete, dass für Amberg und den Landkreis das CSU-Direktmandat auf Jahre hinaus verloren sei - außer die Einwohnerzahlen würden sich gewaltig verschieben. Den ihr in Aussicht gestellten aussichtsreichen Listenplatz habe sie zugunsten der Regensburgerin Astrid Freudenstein abgelehnt. Die Große Koalition in Berlin sei keine Liebesheirat gewesen, sondern ein Zweckbündnis. Für das Gezeter um die Pkw-Maut habe sie kein Verständnis, denn die sei längst im Bundestag beschlossen worden. Die anhaltende Kritik an Kanzlerin Angela Merkel gehe ihr auf die Nerven, auch wenn sie nicht alle ihre Ansichten teile. Gegenüber der AfD müsse die Union "klare Kante" zeigen. (gfr)

Neuwahlen Vorsitzender: Norbert Wasner



Stellvertreter: Susanne Wasner und Armin Müller



Schatzmeisterin: Eveline Bernklau



Schriftführerin: Beate Wollmann



Beisitzer: Rudolf Hopf , Ludwig Erras , Stefan Brem , Gerhard Bernklau , Markus Meier , Hermann Mertel , Elisabeth Müller



Kassenprüfer: Stefan Hanauer und Christian Hanauer



Delegierte für die Kreisvertreterversammlung: Ludwig Erras , Rudolf Hopf , Susanne Wasner und Norbert Wasner (gfr)

Karmensölden. (gfr) In seinem Bericht betonte Norbert Wasner: Halbherzig an Probleme heranzugehen, das überlasse er andern Parteien, er "rede mit den Leuten". Und die hätten dazu die Gelegenheit beim Spielplatzfest oder Feierabend-Seidl. Im Vorjahr Jahr habe sein Ortsverband das neue Autohaus Fischer besucht und bei einem Ortstermin die Renovierung des Feuerwehrgerätehauses in Schäflohe besprochen. Immer besser werde das CSU-Schützen-Team beim Bürgerschießen der Schützengesellschaft Freischütz.Im März habe die Karmensöldener CSU das Logistik-Bataillon 472 in der Schweppermannkaserne besucht. Wasner wies darauf hin, dass der Spielplatz in Schäflohe vom Ortsverband angestoßen worden sei, auch die Renovierung des Feuerwehrgerätehauses habe die CSU maßgeblich unterstützt. Mit einer zusätzlichen Schulbuslinie kämen die Kinder aus den westlichen Ortsteilen von Amberg ab dem neuen Schuljahr gut eine halbe Stunde früher nach Hause. Wasner kündigte an, dass sein Ortsverband hinter der Außenrenovierung der Kapelle in Fuchsstein stehe.Als nächste Termine nannte der CSU-Ortsvorsitzende im Juni eine außerordentliche Mitgliederversammlung, in der Delegierte für die Landtagswahlen im nächsten Jahr nominiert werden müssen. Das Spielplatzfest in Schäflohe sei für Samstag, 5. August, geplant, zudem stehe der Ortsverband bei einem Feierabend-Seidl Rede und Antwort. Im Herbst würden sich die CSU-Schützen wieder gerne am Bürgerschießen in Karmensölden beteiligen. Für das nächste halbe Jahr kündigte Wasner Termine in allen Ortsteilen des von ihm geführten Verbandes an, wobei ein Schwerpunkt "die desolate AS 1" sei, die Verbindungsstraße von Amberg nach Ammerthal.Die Altersstruktur im Ortsverband mache ihm Angst, sagte Wasner, denn nur drei Mitglieder seien 40 Jahre oder jünger. Wasner gestattete sich auch einige Worte zur großen Politik und meinte beispielsweise, er habe kein Verständnis dafür, dass verurteilte Straftäter, die als Flüchtlinge eingereist seien, nicht schneller wieder abgeschoben werden.Kreisvorsitzender Stefan Ott meinte, Karmensölden sei ein fleißiger Ortsverband, der sich einbringe.