Die EU ist dieses abstrakte Gebilde mit Sitz in Brüssel, das die Menschen mit unnötigen Vorschriften drangsaliert? Von wegen! In und um Amberg kommt die EU manchmal ziemlich konkret daher - und menschenfreundlich.

Kultur und Freizeit

Hilfe für Bauern

Spiele ohne Grenzen Grenzen? Gibt's für Kinder eigentlich nicht. Obwohl in den unterschiedlichen Ländern verschiedene Sprachen gesprochen und andere Kulturen gelebt werden, sind doch alle auf einem Kontinent zu Hause. Hier setzt das neue Jahresmotto von Maxl, dem Spielebus der Kommunalen Jugendarbeit, an. Es lautet heuer "Europa". Es habe sich herauskristallisiert, so Jugendpflegerin Claudia Mai, "dass uns das Thema auch die nächsten Jahre noch stark beschäftigen wird". Für die Mädchen und Buben, die in den Ferien zum Spielebus kommen werden, bedeutet das Motto eine Reise durch Raum und Zeit mit Spielen, Workshops und Gesprächen. Die Handpuppe "Schlauropa" wird ebenfalls mit von der Partie sein. (roa)

Auf die Freundschaft

Aupassen , zugreifen: Wie sich Kommunen Fördertöpfe sichern

Osteuropäer haben sich bei der Öffnung der Wasserversorgung für Private einfach bessere Qualität versprochen statt brauner Brühe. Andrea Gehler

"Europa bedeutet ...

Seitdem in mehr als 60 Städten der "Pulse of Europe" schlägt, hat die Europäische Union ein sympathisches Gesicht: Woche für Woche demonstrieren tausende für ein zusammenwachsendes Europa, für eine starke EU und gegen nationalistische Tendenzen. In Nürnberg treffen sich die EU-Freunde seit März jeden Sonntag um 14 Uhr auf dem Platz an der St. Lorenzkirche. Regensburg ist seit Ende April mit dem Rathausplatz dabei.Dass die Europäische Union nicht nur seit nunmehr fast 70 Jahren für Frieden und Sicherheit steht, sondern sich für die Region bisweilen in barer Münze auszahlt, wird an vielen Orten deutlich: Mal ist es der Nordic-Walking-Park, der mit EU-Geldern finanziert wurde, mal die Kneippanlage. Kultur, Freizeit und Bildung sind neben der Landwirtschaft die wichtigsten Bereiche, bei denen europäische Förderprogramme eine Rolle spielen.Kommunale Verbünde wie die AOVE mit ihren neun Mitgliedsgemeinden oder der Naturpark Hirschwald machen sich das zunutze. Daskonnte über die AOVE für seine Sanierung Gelder der EU abschöpfen. Ähnlich verhält es sich mit denbei Hahnbach. Ganz in der Nähe der Wallfahrtskirche ist die Geschichte dieses besonderen Ortes auf Schautafeln dokumentiert - dank EU-Förderung. Der, der gerade gebaut wird, ist ein ähnliches Beispiel. Gelder in Brüssel stecken in einer ganzen Reihe von beliebten Ausflugszielen oder Kulturveranstaltungen.Der Doppelcampus derist wahrscheinlich der internationalste Ort der mittleren und nördlichen Oberpfalz. Im Wintersemester studierten dort 56 junge Leute aus Partner-Unis aller Kontinente, unter anderem Italiener, Slowenen und Spanier. Die Gäste aus Europa profitieren vom bekanntesten Studentenaustausch-Programm: Erasmus plus. Die EU hat es 2013 bis 2020 mit 14,8 Milliarden Euro ausgestattet. Mehr als vier Millionen Menschen werden mit diesem Geld bis 2020 ein oder zwei Auslandssemester zwischen Tallinn und Sevilla einlegen. Die OTH pflegt 31 Partnerschaften. Beliebteste Ziele ihrer Studenten und Dozenten sind Irland, Finnland, Belgien und Spanien. Im vergangenen Wintersemester und im Sommersemester 2017 gehen 27 Männer und Frauen mit einem Eras-mus-plus-Stipendium auf Reisen. Je nach Lebenshaltungskosten im Gastland bezuschusst die EU dies mit 400 bis 500 Euro im Monat.Die OTH hat sich ferner bei einer EU-Forschungskooperation einge- klinkt. Das Förderprogramm EFRE unterstützt die Zusammenarbeit der Fakultät Maschinenbau und Umwelttechnik mit der Uni Pilsen. Einem einstigen Stipendiaten aus Tschechien hat die OTH als Sprungbrett zu einem interessanten Posten verholfen. Er ist inzwischen Leiter des Auslandsamts der Skoda-Universität in Mladá Boleslav in der Nähe von Prag. Dort bildet der Autobauer zukünftige Ingenieure und Führungskräfte aus. Einige holt er sich via Erasmus.Die drei wichtigsten EU-Fördertöpfe aus der Sicht dessind EGFL, KULAP und die Ausgleichszulage. Bereichsleiter Reinhold Kräckl bleibt nur im Behördenjargon, wenn er betont: "Der ganze Landkreis Amberg-Sulzbach ist benachteiligte Agrarzone." Das bedeutet im positiven Sinne: förderfähig. Direktzahlungen kommen zu 100 Prozent aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL). Hier werde die Bewirtschaftung der Fläche gefördert. Mit dem Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) gewährt Bayern den Landwirten Ausgleichszahlungen für besonders umweltschonende Bewirtschaftungsarten.Das Fußballspiel Deutschland-Italien im WM-Jahr 2016 wird in Amberg unvergessen bleiben: Zu genau diesem Zeitpunkt waren die italienischen Freunde aus Desenzano in Amberg zu Gast und fieberten mit beim legendären Elfmeter-Krimi. Am Ende dieses gelungenen Abends gab es zumindest in der Feuerwache nur Sieger: Das Ziel einer Städte- oder Gemeindepartnerschaft ist der freundschaftliche Austausch untereinander. Sie gehören zu den öffentlichkeitswirksamen und langfristig effektiven Methoden, um Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen. Vor allem für junge Menschen ist es eine absolute Bereicherung, ein anderes Land hautnah kennenzulernen und in einer Gastfamilie auf Zeit zu leben.In Polen, Italien, Slowenien, Frankreich, Finnland, Griechenland, Tschechien und Frankreich liegen die Partnerstädte der Stadt Amberg.Der Landkreis pflegt Partnerschaften mit dem Canton Maintenon (Frankreich) und dem District Argyll & Bute in Schottland. Groß gefeiert wird heuer der 50. Geburtstag der Verbindung von Amberg-Sulzbach und Maintenon. Der damalige britische Generalkonsul in München hatte die Freundschaft mit Argyll & Bute angestoßen. Offiziell besiegelt wurde die Partnerschaft 1967.Schnaittenbach und Hirschau sind Teil einer besonderen Städtepartnerschaft. Im November 2004 wurde in Karlsbad in Tschechien von acht Städten und Gemeinden in Europa die Gründungsurkunde unterzeichnet. Die Kaolinstädtepartnerschaft verbindet Orte, die in einer besonderen Beziehung zum Rohstoff Kaolin stehen. Mitglieder sind unter anderem Nová Role in Tschechien sowie Nowogrodziec in Polen. (san/ roa)Den Namen sollten sich Beamte und Politiker in Sachen EU merken: Andrea Gehler verantwortet beim Bayerischen Städtetag in München den Bereich Europa. Zuvor war sie einer der wichtigsten Köpfe Bayerns in Brüssel. Sie leitete das Europabüro der bayerischen Kommunen, das die Interessen der kommunalen Spitzenverbände vertritt. Das Büro informiert Städte und Gemeinden über Initiativen und Gesetzgebungsverfahren der EU, vermittelt Kontakte und berät zu Förderungen. Einige Tipps verrät Gehler im Interview.Andrea Gehler: Es gibt zwei Grundpfeiler. Zum einen die Strukturfonds wie EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) und den ESF (Europäischer Sozialfonds). Beide sind in Bayern bei den jeweiligen Landesministerien zu beantragen. Die Projekte sind rein lokal, man braucht keine europäischen Partner. Eine Ausnahme bilden die Interreg-Programme, die auch grenzüberschreitende Projekte mehrerer Partner in Kooperationsräumen fördern, etwa Bayern-Tschechien. Zum anderen gibt es Aktionsprogramme, zu denen man in der Regel mehrere europäische Partner braucht. Sie sind in Brüssel zu beantragen. Aktionsprogramme betreffen Städtepartnerschaften, Umweltschutz, Bildung, Sport, Jugend und Kultur.Um sich einen Überblick über Fördermöglichkeiten zu verschaffen, hat das Europabüro der bayerischen Kommunen einen Leitfaden veröffentlicht, der kostenlos unter der E-Mail info@ebbk.de bezogen werden kann. Als nächstes sollte die Kommune Projektideen entwickeln. Wichtig ist, dass die Projekte einen "europäischen Mehrwert" haben und auf andere Kommunen über-tragbar sind. Erforderliche EU-Partner können über Suchbörsen auf den Homepages der jeweiligen Pro-gramme, über das Europabüro in Brüssel ( www.ebbk.de ) oder über Städtepartnerschaften gefunden werden.Das war im Jahr 2013, als es gelang, dass der damalige EU-Binnen-markt-Kommissar Michel Barnier den Wasserbereich aus der EU-Konzessionsrichtlinie ausschloss.Dabei ging es primär um die Liberalisierung der Wasserversorgung. Aber Vorsicht: Die Kommission hat nie gesagt, dass sie privatisieren will. Sie hat den Ländern aber klargemacht: "Wenn ihr Private in die Wasserversorgung reinnehmen wollt, seid ihr am Markt. Dann gelten Marktbedingungen." Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass man so etwas bleiben lässt. Man muss aber auch nachvollziehen, warum manche Länder so etwas anders sehen.Osteuropäer haben sich bei der Öffnung der Wasserversorgung für Private einfach bessere Qualität versprochen statt brauner Brühe, die mancherorts noch aus den Hähnen tropft. Bei uns dagegen fließt bereits Gebirgswasser durch die Leitungen.Zum einen von Österreich: Hier wird vorbildliche Europaarbeit und Fördermittel-Akquise erbracht mit vielen Vorzeigeprojekten. Projektträger in Italien haben einen Wettbewerbsvorteil bei Förderanträgen, denn die Kofinanzierung übernimmt meist der Staat. Aber auch von Baden-Württemberg können wir lernen. Im Ländle haben auch kleine Städte und Gemeinden Europakompetenz in der Person eines kommunalen EU-Beauftragten. Sie werben daher mehr Fördermittel ein. (phs)... für mich vor allem, dass man die gleichen Werte teilt. Alle Menschen, die in Europa leben, haben sehr ähnliche sittliche Ideale, und meiner Meinung nach ist das auch ein sehr wichtiger Punkt, um friedlich zusammen leben zu können. Außerdem ist Europa für mich wie ein Freundeskreis. Man unterhält sich auf Augenhöhe und unterstützt sich gegenseitig."... für mich der Zusammenhalt zwischen allen einzelnen Ländern. Europa erstreckt sich westlich von Portugal bis östlich von Russland und dazwischen liegen circa 50 Staaten, die in einfachen als auch schwierigen Situationen eine Lösung finden müssen. Jeder wird einbezogen, niemand außen vor gelassen."... für mich in erster Linie kulturelle Vielfalt, aber auch ein Geben und Nehmen zwischen den einzelnen Ländern. Nur wenn man sich gegenseitig unterstützt und austauscht, kann voneinander profitiert werden. Das ist in vielen Lebensbereichen wichtig, nicht nur politisch oder wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich."... für mich mehr als "nur" die EU. Es ist kultureller Austausch sowie eine eng verknüpfte Gemeinschaft. Deshalb ist es wichtig, dass man sich in guten, aber vor allem auch in politisch schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützt und zusammenhält. Somit steht einer guten Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern in der Zukunft nichts im Weg." (roa)