Im August 2015 strömten Hunderte von Flüchtlingen in die Stadt und wurden in die Notunterkunft der Barbaraschule aufgenommen. Die große Welle ist vorbei: "So viele wie damals kommen jetzt nicht mehr nach Amberg", sagt Elizaveta Smyslova.

Schulung am 27. Mai

Montag bis Freitag

Zur Person: Elizaveta Smyslova "In Russland gibt es kaum Ehrenamt. Wenn ich von meiner Arbeit erzähle, fragen mich alle: Wieso machst du das?", sagt Elizaveta Smyslova (31). Die gebürtige Russin kam 2011 mit Mann Sergej Triller (34) als Spätaussiedler nach Deutschland und ist seitdem um Integration bemüht.



Durch ihre anfänglich ehrenamtliche Arbeit für die Freiwilligenagentur knüpfte sie Kontakte, und was ihr fast noch wichtiger war: "Ich habe meine Deutschkenntnisse verbessert", sagt sie. Zwei Kinder hat sie inzwischen (5 Jahre und 17 Monate) und arbeitet als Angestellte der Stadt 25 Stunden für die Freiwilligenagentur ("Da führe ich viele und gute Gespräche") und fünf Stunden für die Verkehrsüberwachung. "Da bin ich die böse Frau, die Bußgeldbescheide versandfertig vorbereitet", sagt sie und lacht: "Ich kann ja nichts dafür, ich muss sie bearbeiten." Anfangs war sie sehr überrascht, dass hier "so viele Menschen ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, die eigentlich der Staat machen sollte." In Russland übernimmt's der Staat - oder auch nicht. Dann passiere gar nichts.



Nach zwei Jahren in Deutschland wurde Elizaveta Smyslova als Vorsitzende des Bürgertreffs gewählt - "das alles war eine große Hilfe bei der Integration." Nach einem Praktikum bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg bewarb sie sich bei der Amberger Kommune und wurde genommen. "Ich habe in Russland fünf Jahre Verwaltung studiert, etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht." Eine fünfjährige Tätigkeit in der Stadtverwaltung ihrer Heimatstadt mit 400 000 Einwohnern im Fachbereich Bildungswesen in einer leitenden Position und ein USA-Aufenthalt helfen ihr bei ihrem Job.



Als Koordinatorin bei der Freiwilligenagentur kümmert sie sich um 62 Helfer, die in acht Bereichen für Neuzugewanderte arbeiten: Bei der Kleiderausgabe und der Essensausgabe in der Erstaufnahme für Flüchtlinge, bei der Kinderbetreuung im BWK, der Hausaufgabenhilfe, im Weltfrauencafé, den Flüchtlingspaten, bei Deutschkursen und beim internen Dolmetscherpool. "Die Flüchtlinge bilden die größte Gruppe, dazu kommen die Asylbewerber, deren Verfahren abgeschlossen ist, und auch noch einige Migranten,", sagt Smyslova. Von anfangs 15 Stunden pro Woche ist ihre Arbeitszeit jetzt auf 25 Stunden aufgestockt worden.



Denn es gibt immer mehr Aufgaben: "Wir betreuen nicht nur Flüchtlinge. Unsere Sprachkurse besuchen auch andere Menschen, wie zum Beispiel ein Au-Pair-Mädchen aus Vietnam, das nach Amberg zur Kinderbetreuung gekommen ist."

Amberg. Momentan befinden sich rund 120 Asylsuchende in einem Gebäude des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses, um die sich die 31-Jährige unter anderem als Koordinatorin der Freiwilligenagentur für die ehrenamtlichen Helfer der Neuzugewanderten kümmert, wie es im Behördendeutsch heißt.Die Freiwilligenagentur, die dem Sozialamt angegliedert ist, kann bisher nur auf 130 Helfer in verschiedenen Bereichen zurückgreifen. Zudem vermittelt die Agentur, die von Catherine Dill geleitet wird (siehe Info), Ehrenamtliche auch an andere Organisationen wie die Caritas, den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) oder der Elternschule. Deshalb sind es noch zu wenige. "Wir brauchen immer engagierte Helfer", erklärt Dill. Denn nicht viele Asylbewerber leben seit Jahren in Amberg, die Unterstützung brauchen. Sondern auch in allen anderen Bereichen fehlt's."Wir suchen dringend Ehrenamtliche für die Agentur und die anderen gemeinnützigen Organisationen", sagt Elizaveta Smyslova. Für den Bereich der Asylbewerber sind es Paten. "Manche nennen sie Flüchtlingspaten, manche Integrationslotsen oder Flüchtlingslotsen. Der Name ist egal, wichtig ist, dass sie denjenigen Menschen helfen, die hier anerkannt sind." Das könne in vielerlei Bereichen der Fall sein, wobei die Paten selbst einiges an Hilfestellung bekommen. Angelika Amann, die als ehrenamtliche Helferin für die Kleiderkammer zuständig ist, hat ein Handbuch erstellt, das die wichtigsten Aufgaben und Wegweiser für Flüchtlingspaten zusammenfasst.Dazu bieten die Freiwilligenagentur und Smyslova diverse Schulungen an, um den Paten Informationen für die elementaren Dinge vermittelt. Im März zum Beispiel ging's im ACC um aufenthaltsrechtliche Fragen. Die nächste Schulung, ebenfalls im Kongresszentrum, ist für Samstag, 27. Mai, geplant. Thema: Bildungsmöglichkeiten für Neuzugewanderte. "Das können Deutschkurse für Erwachsene sein. Dazu die ganzen Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Da sind Kindergärten, Schulen und Ausbildungsstätten ein Thema", erklärt Smyslova.Neben den Paten ist Catherine Dill momentan auch auf der Suche nach Helfern für bestimmte Bereiche: "Wir brauchen dringend für unsere Arbeit einen Brot-Botschafter für die Diakonie Bayern, einen Fahrer für den Tierschutzverein Amberg, eine Nähpatin und eine Bildungspatin für digitale Bildung für das Kinderhaus Siekids und einen Lese- und Spielpaten für den Luitpold-Kindergarten", sagt die Leiterin der Freiwilligenagentur: "Das können Männer oder Frauen sein, die sich engagieren wollen."Wer sich für die Arbeit interessiert, kann sich an Elizaveta Smyslova und Catherine Dill wenden: Im Büro der Freiwilligenagentur der Stadt Amberg, Spitalgraben 3, Montag und Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr; Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr; Freitag 9 bis 12 Uhr, Telefon 09621/10-352.