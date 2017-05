"Gleich aufschreiben!" Bürgermeisterin Brigitte Netta steht mit Vertretern des Baureferats vor dem Rathaus und verteilt fleißig Fragebögen. Denn am Tag der Städtebauförderung war die Meinung der Bürger gefragt. Wie kann man die Vils besser in das städtische Leben einbinden?

Amberg. (tat) Die Innenstadt war voll und das Interesse groß. Überraschend viele Amberger beteiligten sich am Ideenwettbewerb "Vils erleben". Sie fließt schließlich quer durch die Altstadt, präsentiert sich bislang aber eher unscheinbar.Doch die Vils hat Potenzial und die Amberger haben Ideen. Auf einer riesigen Plakatwand sammelten sich schnell viele Kärtchen mit verschiedenen Vorschlägen. Aber nicht nur das. Die Veranstalter hatten auch Foto-Bögen ausgelegt, die Amberg aus der Vogelperspektive zeigten. So konnten die Hobby-Stadtplaner ohne Umschweife ihre Vorstellungen einzeichnen. Etwa einen Steg, der an der Martinskirche Richtung Landratsamt laufen könnte, oder eine Seilbrücke, mit deren Hilfe man die Vils überqueren kann. Einige sprachen sich dafür aus, die Vils zu beleuchten oder auch mehr direkte Zugänge zum Wasser zu schaffen. Für die Kräuterwiese wünschen sich manche eine ansprechendere Gestaltung, in der auch die Vils eine Rolle spielen sollte.Die Projektverantwortliche Bärbel Neumüller sieht die Kräuterwiese ebenfalls als "einen städtischen Teil, wo viel möglich ist." Insgesamt war die Ingenieurin vom Baureferat sichtlich zufrieden mit der Resonanz an diesem Tag. "Wir haben sehr viele, in alle Richtung gehende Ideen gesammelt, nicht nur Dinge, die die Vils betreffen." So waren auch die stadtinternen Klassiker wie die Tiefgaragenzufahrt, das Forum und die Bank am Hochzeitsbrunnen ein Thema.Alle Ideen werden nun gesichtet und zusammengefasst. Die Ergebnisse sollen ausgestellt werden. Bis es dann zu einem runden Gesamtkonzept mit Freizeitnutzungen rund um Ambergs schönen Fluss kommt, wird aber sicherlich noch einiges an Wasser die Vils hinunterfließen.