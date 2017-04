Sperrig kommt der Begriff daher: Integriertes Städtebauliches Entwicklungs-Konzept (ISEK). Vielen Passanten fällt dazu aber sofort etwas ein.

Klare Ansagen

Eher ein Prozess

Diese Erfahrung machten am Samstag die Betreuer eines Info-Standes in der Fußgängerzone, der vor dem Pfarramt St. Martin aufgebaut war. Viele schauten nicht verschämt-verlegen zur Seite und verdrücken sich in der Eile ihrer vormittäglichen Besorgungen, sondern ließen sich zumindest kurz davon gefangen nehmen, was sie schon immer einmal dazu sagen wollten, wie sie sich ihr Wunsch-Amberg eigentlich vorstellen.Das war auch Zweck der Übung, unterstrich Baureferent Markus Kühne in einem kurzen Statement zwischen seinen Gesprächen, an denen kein Mangel herrschte. Standortbestimmung und eine Zug um Zug zu entwickelnde Zukunftsaussicht soll das ISEK gleichermaßen sein, betonte Ambergs oberster Städteplaner. Zugleich stellte er klar: Ohne die Einbeziehung der Bürger blieben solche Vorhaben eher leblose Planungen.Der Info-Stand vom Samstag soll nur ein Baustein dieser Form der Einbeziehung gewesen sein. "Da kommen noch Bürgerversammlungen und viele andere Veranstaltungen dazu" (Kühne). Eine große Leitplanke zieht der Baureferent auch noch in den Prozess ein. "Wir dürfen den Blick nicht nur der zweifellos reizvollen Altstadt zuwenden, wir müssen auch die Stadtteile, Peripherie und deren Anbindung ans Zentrum einbeziehen."Etlichen Ambergern scheint das schon lange bewusst zu sein. Bereits eineinhalb Stunden nach der Eröffnung des Standes finden sich an der Pinnwand dort Zettel wie "Luitpoldhöhe wird vergessen" oder "Dreifaltigkeitsviertel einbeziehen". "Zu hohe Mieten" in der Altstadt werden moniert oder mangelnde Barrierefreiheit im Zentrum sowie das Pflaster im Zentrum, mit dem offenbar nicht wenige Senioren so ihre Probleme haben.Mit grünen und roten Klebepunkten konnten Passanten Stellen in der Stadt markieren, die ihnen gefallen und an denen sie Handlungsbedarf sehen. Laut Kühne soll Ende dieses Jahres ein erstes grobes Raster vorgelegt werden, wo im gesamten Stadtgebiet, also auch den Randbezirken, Ansatzpunkte zu sehen sind. In welche Richtung es sich dort dann konkret entwickeln soll, mit dieser Fortschreibung rechnet der Baureferent frühestens im dritten Quartal 2018.Zugleich schränkte er ein, dass so ein umfassendes Konzept, das von dem Münchener Planungsbüro Dragomir ausgearbeitet wird, keine detaillierte Maßnahmenplanung beinhaltet, sondern eher dynamischen Charakter haben wird. "Heraus kommen soll ein großer Plan, wie und wohin sich die gesamte Stadt in den nächsten zehn, zwanzig Jahren entwickeln soll.