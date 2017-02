Leben auch in Amberg Reichsbürger, und wenn ja, wie viele? Auf diese heikle Frage gibt es noch immer keine Antwort für die Öffentlichkeit. Obwohl die Stadt eine entsprechende Meldung ans Ministerium des Innern machen musste, bleibt die Zahl unter Verschluss. Gekoppelt ist sie an das noch brisantere Thema Waffenbesitz.

Hintergrund Der legale Waffenbesitz ist in Deutschland ans sogenannte Bedürfnisprinzip gekoppelt. Nur wer beispielsweise Jäger ist oder das Schießen als Sport ausübt, hat das "Bedürfnis" eine Waffe für diese Zwecke besitzen und nutzen zu dürfen. Wobei die regelmäßige Nutzung nachgewiesen werden muss - bei Sportschützen zum Beispiel durch die Teilnahme an bestätigten Trainingsschießen oder Wettbewerben - mindestens 18 Mal pro Jahr. Ob diese Bedingung fürs Waffenbedürfnis erfüllt ist, überprüfen die zuständigen Sachgebiete der Ordnungsämter in regelmäßigen Abständen.



Beim Thema Reichsbürger rückt aber auch die gesetzlich ebenso wichtige Frage der persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit als Waffenbesitzer in den Blickpunkt. Beides ist neben einer strafrechtlich und polizeilich reinen Weste Voraussetzung für den Antrag auf eine Waffenbesitzkarte (bei bestandener und nachgewiesener Sachkundeprüfung und mindestens seit einem Jahr bestehender Zugehörigkeit zu einem Schützenverein, der die gewünschte Disziplin ermöglicht, zum Beispiel). Fehlt es an diesen zwei Bedingungen - bei den Reichsbürgern stuft der Staat das so ein - dann kann die waffenrechtliche Erlaubnis samt den vorhandenen Waffen entzogen werden. Letztere können, wie im Fall von Georgensgmünd, beschlagnahmt werden, was in der Regel die Polizei auf Anordnung der verantwortlichen Behörde macht. (ath)

Das ist der kritische Hintergrund der Anfrage aus München. Das Innenministerium will herausfiltern, wo mögliche Gefährdungspotenziale stecken. Im ganzen Freistaat. Ende 2016 hat es alle Landratsämter und Städte aufgefordert, ihre Beobachtungen zu melden, bei wem es sich um einen sogenannten Reichsbürger handeln könnte. Dabei sollte auch geprüft werden, wer davon eingetragener Waffenbesitzer ist.Anlass ist der bundesweit bekanntgewordene traurige Fall von Georgensgmünd Mitte Oktober 2016. Dort war die Polizei beauftragt, einen nachweislich als Reichsbürger identifizierten Mann, der als Jäger und Sportschütze eigene Gewehre und Pistolen zu Hause hatte, zu entwaffnen. Als die Beamten anrückten, eröffnete der 49-Jährige das Feuer auf sie, tötete einen Polizisten und verletzte drei von dessen Kollegen zum Teil schwer . Ein Fall, der zeigt, wie gefährlich Waffen in Händen von Reichsbürgern sind, fand nicht nur die schockierte Öffentlichkeit. Auch der Staat verstärkte seine Anstrengungen, Leute, die zu dieser Szene gehören oder ihr nahestehen, frühzeitig(er) zu entdecken. Vor allem, wenn sie als Sportschützen, Jäger oder Sammler Waffenbesitzkarten oder gar Waffenscheine haben. Letztere berechtigen zum Führen beziehungsweise Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit, sind jedoch nur in begrenzten und besonders begründeten Ausnahmefällen zu bekommen.Ein Fall wie Georgensgmünd sollte sich nach Ansicht des Ministeriums nicht nur nie wiederholen, sondern schon im Vorfeld ausgeschlossen werden, weil es gesetzlich möglich ist, Waffenbesitzern ihre Zuverlässigkeit und damit die Berechtigung für dieses Privileg zu entziehen (Hintergrund). Das könnte auch den möglichen Reichsbürgern in Amberg drohen, wenn sich der Verdacht gegen sie bestätigt. Der erste Schritt dahin ist allerdings eine Anhörung der Betroffenen, bevor weitere Maßnahmen ins Visier genommen werden könnten. (Nachgefragt)