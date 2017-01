Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK): Der Name klingt zwar etwas sperrig, dahinter steckt aber eine an sich sinnvolle Planung für Ambergs Filetstücke mit Zukunftspotenzial. Während auf dem Papier Skizzen und Ideen entstehen, sperrt sich in der Realität trotzdem was: Einem bereits existierenden Konzept ist durch ISEK erst mal ein Riegel vorgeschoben.

Keine Vision - realisierbar

"Schöne Idee" eines Hotels

Das ist einer der Schwerpunkte. Wir wollten nicht eines der Entwicklungsgebiete von vornherein rausnehmen. Karlheinz Brandelik begründet, warum das Areal zwischen Schlachthaus- und Regensburger Straße im ISEK gelandet ist

Wir reden von der freien Fläche am Beginn der Schlachthausstraße, die seit Jahren nur als aufgeschotterter kostenloser Parkplatz benutzt wird. Im Grunde zieht sie sich durch bis zur Regensburger Straße und bietet gerade mit diesem "Durchstich" sowie der Fläche, wo früher Mike's Bierhaus stand - sie gehört ebenfalls der Stadt -, einiges an Entwicklungspotenzial.Das weiß natürlich auch die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die zumindest für einen größeren Teil des zusammenhängenden Areals schon mehr als nur Ideen geboren hat. Oder hatte, muss man vielleicht sagen, weil die Gewerbebau erst mal eingebremst ist. Sie sprach im September vergangenen Jahres bei einem Ortstermin der SPD-Fraktion öffentlich davon, dass die Ansiedlung eines Discounters, gepaart mit Dienstleistern und Wohnen, mehr als nur vorstellbar wäre.Geschäftsführer Karlheinz Brandelik sagte, diese Mischung sei nicht nur konzeptionell denkbar, sondern auch "mit echten Interessenten hinterlegt". "Das ist nicht nur eine Vision, das ist realisierbar", so der oberste Wirtschaftsförderer, der damals zwar schon von den ISEK-Plänen wusste. Dass sie sich bis jetzt ziehen, habe ihn aber ins "Wartezimmer" gesetzt."Es kann nicht sein, dass laufende Entwicklungen gebremst werden", meint Brandelik zum Thema und verhehlt nicht, dass genau das "zu befürchten ist". Er äußerte zwar keine Zweifel an der Notwendigkeit von ISEK, fragt sich aber gleichzeitig, wie lange er die bereits existierenden erwähnten Interessenten bei der Stange halten kann. Potenzielle Investoren und Nutzer würden schließlich nicht ewig durchhalten - den letzten Kontakt hatte Brandelik mit ihnen Ende vergangenen Jahres. "So falsch ist das Konzept ja nicht", wirbt er für diesen möglichen Nutzungsmix samt Discounter und Parkplätzen.Außerdem verriet er, dass es "noch die schöne Idee von einem Hotel gibt". Die Gutachter der Fachfirma, die ISEK im Auftrag der Stadt auf die Beine stellt, müssten über all das halt "drüberschauen" und untersuchen, welche Perspektiven möglich sind. "Was und wann" bleiben die großen Fragen, die die Gewerbebau und ihre Interessenten erst mal in die "Warteschlange" geschickt haben.