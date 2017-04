"Sie können eine Partei retten, aber ewig danken wird sie es Ihnen nicht." Horst Seehofer erinnert daran, dass er im Jahr 2008, als er den CSU-Vorsitz übernahm und Ministerpräsident wurde, nicht der "Wunschkandidat" seiner Partei gewesen sei: Ein leiser Wink, wie die CSU ohne Seehofer wohl dastehen würde?

Der heute 67-Jährige zog damals wie ein "weißer Ritter" die CSU aus dem Niedergang. Ironisch spielt Seehofer auf jene Episode an, als sich die CSU "nicht daran gehindert" sah, einen Ministerpräsidenten (Stoiber) zu stürzen, obwohl dieser die absolute Mehrheit geholt hatte. "Als Politiker muss man das Nervenkostüm haben, mit solchen Dingen fertig zu werden", sagt Seehofer im Interview mit unserer Zeitung - am "Vorabend" seiner Entscheidung, ob er 2018 noch einmal antritt.Horst Seehofer: Die OTH ist ein Flaggschiff, Bildung und Wissenschaft sind ein Stabilitätsfaktor. Wir müssen die jungen Leute vor ihrer Haustür in Ausbildung bringen. München gilt heute bereits als überhitzte Region und Bundeshauptstadt der Pendler. Auch aus diesem Grund müssen wir das Bildungsangebot in Bayern entzerren.Nein. Das G 8 hat schon funktioniert. Die jungen Leute erzielten auch nach acht Jahren ein gutes Abitur und es kam zu höheren Übertrittsquoten. Wir folgen mit dem neuen Gymnasium dem eindeutigen Wunsch von Schüler-, Eltern- und Lehrer-Vertretungen. Politisches Handeln findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern im Dialog. Auch beim neuen G 9 bleibt der Qualitätsanspruch hoch, und der bisherige Lehrplan wird nicht einfach über neun Jahre verteilt. Ein deutlicher Teil der zusätzlichen Zeit kommt der Vertiefung sowie neuen Schwerpunkten wie der digitalen Bildung und der Persönlichkeitsbildung zugute.Glauben Sie mir, ich bin hin- und hergerissen. Gewiss, es gibt die Sehnsucht nach einem anderen Lebensabschnitt, aber auch die Verantwortung, alles zusammenzuhalten - Land und Partei. Ich werde mich über Ostern mit Familie und Freunden beraten und dann den Knoten durchschlagen. Ich hätte keine Probleme, loszulassen und werde in kein Loch fallen. Was das Alter angeht: Ich will jetzt nicht vom amerikanischen Präsidenten reden ... (lacht).Lob und Tadel sind vergänglich, ebenso wie alle persönlichen Einschätzungen durch Dritte. Man darf seine Lebensplanung nicht darauf aufbauen. Es gehört eine innere Distanz dazu. Um auf Ihre Frage zu antworten: Ich müsste bei meinem Lob alle unsere Minister aufführen, und auch dann wäre es noch nicht vollständig, schauen Sie beispielsweise Staatssekretär Albert Füracker an (lacht). Übrigens: Sie können eine Partei retten, aber ewig danken wird sie es Ihnen nicht. Man muss das Nervenkostüm haben, mit solchen Dingen fertig zu werden.Albert Füracker weiß, was er kann, wir wissen es auch. Er wird seinen Weg machen, wenn er bodenständig bleibt und nicht abhebt. Wir haben als Politiker eine dienende Funktion: Das Amt muss zu einer Person kommen, nicht umgekehrt.Emilia Müller hat ihren Bereich total im Griff. Sie ist eine feste Größe im Kabinett. Jeder weiß: Ich bin recht streng im Umgang mit meinen Kabinettsmitgliedern, denn wer als Minister oder Staatssekretär gewisse Privilegien hat, muss erstklassige Leistungen bringen.Die Wahrheit liegt in der Wahlurne, nicht in Umfragen. Es ist nicht ausgemacht, dass die AfD in den Bundestag einzieht: Was auch an der CSU liegt. Die Zuwanderungspolitik der Bundesregierung hat sich im bayerischen Sinne verändert. Die neueste Umfrage sieht die Union bei 36 Prozent, die SPD bei 29 Prozent - die Lage entspannt sich (lacht). Wir müssen für Deutschland weiter eine gute Politik machen. Eine absolute Mehrheit der CSU in Bayern ist möglich, wenn unsere Mandatsträger eine "Koalition mit den Bürgern" eingehen, wie ich immer sage. Man muss mit der Macht, die einem der Wähler gegeben hat, sorgsam umgehen: Auch bei einer absoluten Mehrheit müssen Großzügigkeit und Liberalität der Maßstab sein.Es herrscht Arbeitnehmer-Freizügigkeit innerhalb der EU, und die Zuwanderung macht hier netto knapp 400 000 Menschen im Jahr aus. Das ist die erste Säule, die zweite: Die Zuwanderung durch Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge, deren Zahl wir jedoch begrenzen müssen, damit sie vernünftig integriert werden können. Die dritte Säule sind Fachkräfte aus Drittstaaten wie Indien; hier ist in der Tat ein Einwanderungs-Begrenzungs- und Steuerungsgesetz sinnvoll. Für uns in Bayern steht Humanität immer an erster Stelle. Wir würden jedoch ohne eine Begrenzung der Zuwanderung die Unterstützung der Bevölkerung verlieren, und die brauchen wir, um die Integration der wirklich Schutzbedürftigen schultern zu können. Selbst aus den Kirchen ist das jetzt zu hören.Da führe ich gern einmal ein Streitgespräch zu diesem Thema - 200 000 Flüchtlinge im Jahr sind in fünf Jahren eine Million. Keine Gesellschaft auf der ganzen Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge integrieren. Eines der größten Probleme stellen die fehlenden Wohnungen dar. Man braucht Plätze in Kindergärten, Schulen, in der Ausbildung, sonst entsteht sozialer Unfrieden. Zuwanderung muss in einem vernünftigen Verhältnis zur Einwohnerzahl stehen. Den Unternehmen steht die ganze EU als Arbeitsmarkt zur Verfügung. Außerdem verstehen Unternehmer unter Fachkräften oftmals etwas ganz anderes als Menschen aus einem völlig anderen Kulturkreis, die man an die Fähigkeit, eine Ausbildung zu machen, erst langsam heranführen muss. Nicht vergessen werden darf, dass wir bei der Beschäftigung von Frauen und bei Langzeitarbeitslosen Reserven für den Arbeitsmarkt haben.Da bin ich skeptisch, schon wegen der rechtlichen Probleme, für eine einzige Religionsgemeinschaft ein eigenes Gesetz zu machen. Wir müssen hier unbestreitbare Probleme lösen, die der politische Islam verursacht. Aber da setze ich auf unsere Exekutive. Der Ruf nach einem neuen Gesetz ist noch keine Lösung.Wissenschafts- und Pressefreiheit sind nicht verhandelbar. Auch wenn ich selber manchmal ein "Opfer" (lacht) einer kritischen Presse bin, werde ich sie jederzeit als demokratischen Grundsäule verteidigen.Auch als mir der russische Präsident Putin die russische Sicht zur Krim erklärt hat, habe ich ihm gesagt, dass wir hier nicht übereinstimmen. Ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen. Es war damals ein Fehler der Union, die Entspannungspolitik von Willy Brandt abzulehnen. Eine Normalisierung von Beziehungen lässt sich nur durch Dialog herstellen. Mit Abgrenzung wird ein System nicht liberaler, eine schwierige Situation lässt sich nur mit Gesprächen überwinden. Bei US-Präsident Trump ist es ähnlich. Ich bin immer dafür, miteinander zu reden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel pflegt diesen Stil, sie redet und verhandelt. Ein Beispiel für den Erfolg der von mir vertretenen Politik ist auch unser freundschaftliches Verhältnis zu Tschechien.