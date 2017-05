Bei der ersten Abstimmung zu dem Thema waren die kleinen Parteien noch erfolgreich: Ihr Antrag, die Sitze im Aufsichtsrat der Stadtwerke neu zu verteilen, wurde vom nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil vorgezogen. In der Sache selbst aber bissen sie auf Granit.

Wenn der Stadtrat zur Halbzeit der Wahlperiode die Ausschüsse und sonstigen Gremien, für die er Vertreter stellt, neu besetzt, dann möge er die Verteilung der Mandate für den Aufsichtsrat der Stadtwerke gemäß den Regeln vornehmen, die für die Besetzung von Ausschüssen gelten, hatte es ÖDP-Chef Klaus Mrasek in dem Antrag formuliert. Dann bilde man dort das Stärkeverhältnis der Parteien viel besser ab - "das wäre ein Gebot des fairen Umgangs", ergänzte Mrasek.Bisher stellt die CSU 5 Aufsichtsratsmitglieder, die SPD 3; alle anderen Gruppierungen kommen nicht zum Zug. Folgt man der Methode, die Mrasek favorisiert, lautet die Verteilung CSU 4, SPD 2, Grüne 1 - und der letzte würde zwischen den Ausschussgemeinschaften ÖDP/FW und Amberger Bunt/FDP verlost.Bei Aufsichtsräten sei man nicht an die Regeln für Ausschüsse gebunden, hier entscheide nur die Mehrheit, begründete Martin Seibert die Ablehnung des Antrags durch die SPD. Die Spiegelbildlichkeit zum Plenum sei nur für die Ausschüsse gefordert, ergänzte Dieter Mußemann (CSU). Für die Stadtwerke sei ohnehin eher die fachliche Eignung der Kandidaten entscheidend. Die gebe es bei den kleineren Parteien ebenso, hielten deren Vertreter dagegen. Helmut Wilhelm (Grüne) fühlte sich durch das Verhalten von CSU und SPD an Postenschacherei erinnert. Zum Schluss gab es nur neun Stimmen für den Mrasek-Antrag. Er war damit abgelehnt. Die Wahl der einzelnen Mitglieder für den Aufsichtsrat erfolgte in der nichtöffentlichen Sitzung.

Angemerkt von Markus MüllerDie kleinen Parteien wählen die großen Worte und berufen sich auf demokratische Grundprinzipien, um ihren Drang in den Stadtwerke-Aufsichtsrat zu untermauern. CSU und SPD können gelassener mit der Materie umgehen. In der Diskussion nannten sie keine inhaltlichen Argumente für die von ihnen bevorzugte Art der Besetzung. Ihre Antwort auf die Frage nach dem Warum waren verschiedene Versionen des "Weil wir es können".Warum also ist ein Sitz im Aufsichtsrat der Stadtwerke so attraktiv, dass jeder einen haben möchte? Das Unternehmen selbst hält sich da bedeckt. Der Journalist, der berufsbedingt manchmal dazu neigt, von allen Menschen nur Schlechtes anzunehmen, vermutet natürlich, dass die Anziehungskraft auf einer üppigen Vergütung für die Mitglieder beruht. Nach Informationen der AZ liegt die bei etwa 1500 Euro im Jahr. Eigentlich kein Grund für die Aufregung. Aber im Aufsichtsrat sitzt man in allen Energiefragen ganz nahe an den Schalthebeln. Und wer nicht drin ist, bekommt von den stets nichtöffentlichen Sitzungen praktisch nichts mit. Vielleicht könnte schon etwas mehr Offenheit die Lage beruhigen.