Die Kräuterwiese soll zum Flussbad werden. Das fordert zumindest die SPD-Stadtratsfraktion. Vor Ort bekräftigten die Genossen jetzt dieses Vorhaben, das sie schon als Antrag in den Haushalt 2017 eingebracht hatten.

Wohlfühl-Oase schaffen

In der Vils schwimmen

Amberg. Vor einigen Tagen traf sich die Stadtratsfraktion der Sozialdemokraten zu einem ganz besonderen Ortstermin am Ufer der Vils. Und zwar im Bereich der Kräuterwiese. Anlass war der zum Haushalt 2017 gestellte Antrag, hier ein Flussbad entstehen lassen zu können. Mit dem Ortstermin möchte die SPD-Fraktion dem Antrag, der inzwischen einstimmig den Stadtrat passierte, noch einmal zusätzlich Schwung und Nachdruck verleihen.Ideengeber Volker Binner dazu: "Wir können uns hier in diesem Bereich eine richtige Wohlfühl-Oase für unsere Bürger vorstellen. Das Gelände bietet viel Spielraum für innovative Ideen zum Thema Landschaftsarchitektur". So stellen sich die Genossen beispielsweise vor, das Gelände auf verschiedene Höhen abzustufen, mit unterschiedlichen Gesteinen zu versehen oder auch Bereiche mit Sand aufzuschütten, um einen typischen Strandcharakter zu erzeugen. Der heimische Kaolin-Sand würde sich dazu ja wohl ideal eignen.Auch Holz-Plattformen oder Stege in die Vils hinein kämen bei den Sozialdemokraten gut an. Das Gelände an der Kräuterwiese biete infrastrukturell so einiges an Mehrwert, der sich positiv auf diese Vorhaben auswirken könnte, stellten die SPD-Stadträte fest: Parkplätze seien in direkter Nähe zu finden, die Altstadt fußläufig gut zu erreichen, unmittelbar an einem Radweg gelegen und das Gelände habe einen entscheidenden Vorteil: "Die OTH Amberg-Weiden ist in nächster Nachbarschaft dazu", so Birgit Fruth.Gerade die Studenten der Ostbayerischen Technische Hochschule sollten animiert werden, auch ihre Freizeit in der Vilsstadt zu verbringen. Studentisches Leben und Flair könnten mit so einem Flussbad Aufwind bekommen. Das Thema "Leben am Fluss", welches seinen Ursprung 1996 bei der damaligen Landesgartenschau hatte, ist für die Genossen eine Überschrift, ein Thema, das unbedingt wieder mit Leben erfüllt werden sollte. "Unser schöner Fluss Vils durch unsere Altstadt ist leider noch ein Stiefkind unserer Stadt", so schreiben die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. Nicht nur Hochwasser bringe diese Wasserader mit sich. "Auch viele positive Aspekte gehen einher mit dem Fluss."Auch historisch gesehen könne die Vils mit einigen Geschichten aufwarten. Dieter Amann dazu: "Als Kinder lernten wir das Schwimmen in der Vils". Viele ältere Amberger könnten sich sicher noch daran erinnern. Die Stadtverwaltung solle nun zügig in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt Prüfungen in Auftrag geben, ob die Ideen der SPD-Fraktion für die Bürger verwirklicht werden können.