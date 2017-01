Geht es um Tiere oder Bäume, wird es in den Sozialen Netzwerken schnell hysterisch. Aktuelles Beispiel ist die Linde am Marktplatz. Wegen fehlender Fakten sprossen hier die Gerüchte nur so ins Kraut.

Stellplatzablöse wird günstiger Wer in der Stadt Amberg - aber nicht nur da - eine Gaststätte oder ein Café betreibt, muss auch eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen nachweisen - oder diese ablösen, wenn er das nicht kann. In Falle des neuen Cafés am Marktplatz wären nach Angaben der Investoren als Ersatzzahlung rund 72 000 Euro fällig gewesen. Eine exorbitante Summe, wie sie fanden - der Stadtrat hat die umstrittene Satzung inzwischen auch geändert.



Das Problem liegt laut OB Michael Cerny in den 80er oder frühen 90er Jahren. Damals wollte man keine Gastronomie in die Altstadt locken, entsprechend hoch war der Tarif für die Ablöse der fälligen Stellplätze. Auf der anderen Seite existierte für die Sanierung historischer Gebäude, die als Geschäft oder für Wohnungen genutzt wurden, eine deutlich günstigere Möglichkeit, die Stellplätze abzulösen.



Von der hatte Heinz Königseder, der Vater der jetzigen Investoren, profitiert, als er das damals sehr marode Gebäude am Marktplatz zum ersten Mal sanierte, in das jetzt das neue Café einzieht. Der Stadtrat erkannte aber aktuell, dass diese Regelung nicht mehr zeitgemäß ist, weil ja der Marktplatz auch durch gastronomische Betriebe belebt werden soll. Dementsprechend änderte das Gremium den Stellplatz-Beschluss dahingehend, dass für die Gastronomie künftig die gleichen Regularien gelten wie für Geschäfte oder Wohnungen.



"Das soll natürlich keine Lex Königseder sein", schränkt Cerny ein. Der aktuelle Fall sei lediglich der Aufhänger für diese Veränderung gewesen, die der Stadtrat ja generell begrüße. Und die künftig jedem zugute komme, der ein ähnliches Projekt realisieren wolle, wie Michael Cerny ausdrücklich betont. (ass)

Seit vielen Jahren ist die Linde beim Hochzeitsbrunnen ein beliebter Rastplatz für erschöpfte Einkäufer, für Familien mit Kindern oder alte Menschen. In letzter Zeit dank des freien WLAN-Zugangs auch Kommunikationsplatz von Flüchtlingen mit der alten Heimat. Nun eröffnen in den nächsten Tagen die Gebrüder Königseder hier ein Café - und sie benötigen im Sommer eine Freischankfläche. Da beginnen die Probleme, die zu einer wenig fruchtbaren Diskussion auf Facebook rund um die Amberger Linde führten.OB Michael Cerny hat sich irgendwann selbst in dieses soziale Durcheinander eingeschaltet und versucht, dem unsachlichen Teil der Diskussion den Wind aus den Segeln zu nehmen. Gegenüber der Amberger Zeitung wird er nun konkret und erläutert, wie die bisher nichtöffentlichen Beschlüsse bezüglich der "Lindennutzung" wirklich gefasst wurden, aus welchen Beweggründen heraus und unter welchen Bedingungen.Angedacht war demnach zunächst eine Verschiebung besagter Freischankfläche vor das Nachbarhaus der Königseders, in dem sich ein Schmuckgeschäft befindet. Doch die Hausbesitzerin, so Cerny, lehnte dieses Ansinnen kategorisch ab. Damit geriet die Linde vor dem neuen Café in den Fokus der Planer. Die Eigentümer und der Pächter wollen diese in die zu schaffende Freischankfläche integriert wissen. Mit der Folge, dass dann ein gemütliches Sitzen auf der Rundbank, ohne ein Getränk zu kaufen, nicht mehr möglich sein würde."Der Bauausschuss hat das in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig so beschlossen, wohlwissend, dass wir damit auch ein Stück Tradition beseitigen", sagt Cerny. Den Investoren sei danach signalisiert worden, dass ihr Antrag wohl auch im Stadtrat angenommen werde. In der anschließenden - wieder nichtöffentlichen - Sitzung des Stadtrats habe Josef Lorenz von Amberger Bunt gefordert, diesen Beschluss rückgängig zu machen. "Allerdings hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, dass man den Investoren gegenüber schon zuverlässig sein muss", so Cerny.Einschränkend war dieser Beschluss nach Aussage des Oberbürgermeisters immer mit der Auflage verbunden, dass die Gebrüder Königseder für die Kosten aufkommen, welche die Verlegung der Sitzbank an eine andere Stelle am Markplatz verursacht. "Uns schweben hier zwei Stellen vor der Wendeltreppe am Rathaus und vor dem Kriegerdenkmal vor", sagt Michael Cerny, der sich sehr wohl bewusst ist, dass der einzige Schattenplatz in unmittelbarer Nähe des Hochzeitsbrunnens unter fraglicher Linde war. Daher darf seiner Meinung nach auch über die Schaffung einer künstlichen Beschattung nachgedacht werden.Josef Lorenz von der Gruppe Amberger Bunt, die diese Diskussion via Facebook wieder in Gang gebracht hat, merkt dazu an, er habe zwar im vorgeschalteten Bauausschuss für die Ersatzlösung gestimmt. Aber: "Das war dort zunächst nur eine Bekanntgabe, ich hatte überhaupt keine Unterlagen." Danach habe er seine Meinung geändert. "Wenn ich merke, dass ich auf dem Holzweg bin, dann korrigiere ich mich." Daraufhin stellte die Gruppe Amberger Bunt im Stadtrat den Antrag auf Beibehaltung der öffentlichen Nutzung der Linde und die Suche nach einer Alternativlösung für das Café. "Wir wollen natürlich das Café haben, wir wollen aber nicht die Linde aufgeben", präzisiert Lorenz die Position seiner Gruppierung. (Angemerkt)