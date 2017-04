Von der Leopoldkaserne bis zum Kreisel am sogenannten Pflegerkreuz: Die CSU diskutierte im Kreisvorstand Zukunftsthemen, die für die Stadt von Bedeutung sind. Dabei fielen einige bemerkenswerte Aussagen.

Alte Garnisonsstadt

In Berlin vorsprechen

Politischer März: Mehr als 500 Gäste Der CSU-Kreisvorstand kam zum Abschluss seiner Veranstaltungsreihe Politischer März zusammen. Dabei befassten sich die Mitglieder um Kreisvorsitzenden Stefan Ott laut einer Pressemitteilung intensiv mit den Bereichen Bundeswehr und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit (siehe weitere Artikel). "Abermals haben mehr als 500 Bürger im Politischen März unsere Veranstaltungen besucht. Es waren viele dabei, die bisher nicht Parteimitglied sind. Das zeigt: Die Menschen haben Interesse an der Politik und wollen mitreden", bilanzierte der stellvertretende Kreisvorsitzende, OB Michael Cerny. (tk)

"Angesichts der aktuellen Ankündigungen einer erheblichen personellen Aufstockung und Neustrukturierung der Bundeswehr stelle ich mir schon die Frage, ob der Bund nicht nur die Aufgabe, sondern sogar die Pflicht hat, seine Verantwortung für den Standort Amberg zu überdenken. Damit wird aus unserer Sicht die Leopoldkaserne für die Truppe wieder interessant", sagte Bürgermeister und Bezirksrat Martin Preuß laut einer Presse-Info bei dem Treffen. Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann pflichtete ihm bei: "In Amberg und Amberg-Sulzbach gehören Soldaten seit Jahrhunderten zum Stadt- und Straßenbild. Im Gegensatz zu anderen Regionen sind die Bundeswehr und ihre Angehörigen bei uns immer gerne gesehen und herzlich aufgenommen worden."Wenn nun Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ankündigt, die Bundeswehr aufzustocken, müsse ein alter Garnisonsstandort wie Amberg wieder ins Spiel gebracht werden. Der Bund sei gefordert, zeitnah die weitere Nutzung der Kaserne zu überdenken. Bei einer Aufwertung der Armee würden sicher auch mehr Unterbringungen benötigt. Kreisvorsitzender Harald Schwartz dazu: "Die Bundeswehr abzuziehen und dann zu erwarten, dass Stadt und Freistaat eine Nutzung erarbeiten, das geht nicht." Oberbürgermeister Michael Cerny unterstrich: "Es würde die Stadt auch stark in ihrer Leistungsfähigkeit beanspruchen, das Gelände mit über zehn Hektar und einer überbauten Nutzfläche von 26 000 Quadratmetern - ein Teil davon denkmalgeschützt - übernehmen und entwickeln zu müssen."Die Bundestagsabgeordneten Alois Karl und Barbara Lanzinger hätten zugesagt, sich in Berlin für eine Reaktivierung der Kaserne innerhalb der geplanten Aufstockung der Bundeswehr einzusetzen. "Auch Alternativen müssen auf Bundesebene geprüft werden, falls die Kaserne nicht in ihrer bisherigen Funktion erhalten werden kann", wird Lanzinger in dem Schreiben zitiert. Alois Karl wörtlich: "Der Bund darf Amberg hier nicht alleine lassen. Egal wie: Ich werde mich in Berlin auch weiterhin für eine gute Lösung für die Leopoldkaserne stark machen." Um die örtlichen Abgeordneten bei ihren Initiativen zu unterstützen, will der Kreisverband das Thema mit Fachpolitikern des Verteidigungs- beziehungsweise Finanzministeriums, vermittelt von den Bundestagsabgeordneten, diskutieren. (Im Blickpunkt)

Dieter Mußemann: "Chance nutzen"

Amberg. (tk) Um mehrere Verkehrsthemen voranzubringen, hat der Kreisvorstand der CSU beschlossen, Politiker aus dem Verkehrsministerium und dem Bayerischen Innenministerium nach Amberg einladen zu wollen. Dabei sollen speziell Umbauten im Umfeld der B85 diskutiert werden. "Die Bahnbrücke über der B85 und Regensburger Straße muss dringend saniert werden. Allerdings kann es dabei nicht angehen, dass die Bahn versucht, die Baulast auf die Stadt und das Staatliche Bauamt abzuwälzen, um selbst weniger mitfinanzieren zu müssen", wird OB Michael Cerny in einer Mitteilung zitiert.Zeitgleich sei es sinnvoll, auch die Verkehrssicherheit zu verbessern, wie beispielsweise mit einem beidseitigen Fußweg durch die Unterführung. Kreisvorsitzender Stefan Ott: Es muss verhindert werden, dass wir die Regensburger Straße ein Jahr sperren müssen. Das Verkehrschaos in der Stadt wäre katastrophal." Die Bahn müsse konstruktiv mit der Stadt zusammenarbeiten, um eine kluge Lösung zu erarbeiten.Diese ist nach Meinung der Christsozialen bereits für die überlastete Pflegerkreuzung gefunden. "Es gibt derzeit die einmalige Chance, hier einen großen Kreisverkehr zu realisieren. Diese Chance müssen wir nutzen", sagte Fraktionschef Dieter Mußemann. Nur so könne man hier eine echte Weiterentwicklung für den Verkehrsfluss und damit die -sicherheit erreichen.