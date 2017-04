Seit 2008 bietet die Schülerhilfe auch in Amberg Nachhilfe in kleinen Gruppen an. Zur Unterstützung für sozial benachteiligte Kinder übergab sie vier Lern-Stipendien à 1000 Euro an die Amberger Tafel. Die Vorsitzenden Irmgard Buschhausen und Bernhard Saurenbach nahmen die Spende entgegen.

Dieser Betrag entspreche den Kosten einer Anmeldung für sechs Monate mit Kursen zweimal pro Woche, erklärte Marianne Haller, die Inhaberin der Schülerhilfe Amberg. Eine Investition in die Bildung der Kinder werde immer wichtiger, denn sie öffne Wege für die Zukunft. Dass das auch die Eltern erkannt haben, merke Haller an den steigenden Schülerzahlen in ihrer Einrichtung.Die Eltern würden lieber an anderer Stelle sparen, um ihren Kindern bei Bedarf Nachhilfe zu ermöglichen. Aber nicht jede Familie kann sich das leisten. Umso dankbarer war Saurenbach: "Die Eltern sind sehr, sehr glücklich." Hilfe auf anderem Weg zu beantragen, dauere oft zu lange.