Die französische Filmnacht "zeigte die Liebe der Gäste zum Haus". Darüber freut sich Andreas Wörz, der Inhaber des Ring-Theaters, das am Samstag so voll war wie einst zu besten Kinozeiten. Diese Resonanz und viele aufmunternde Worte der Besucher bestärken ihn, aus dem alten Gebäude ein neues Kulturzentrum zu machen.

40 unterschreiben sofort

Um- und Einbauten nötig

Konzept-Ideen Kleinkunst vielfältiger Art, aber auch Konzerte, wie es sie mit Mathias Kellner schon gab, oder eine regelmäßige Jazz-Reihe plus besondere, nicht kommerzielle Filme: All das wäre für Andreas Wörz im neuen Kulturzentrum im Ring-Theater vorstellbar. Plus einer kleinen Gastronomie, die jeweils aufs Event bezogen und nur für die jeweiligen Veranstaltungen öffnet. (ath)

Dieser Wunsch besteht ja im Grunde schon, seit das Ring-Theater nach 62 Jahren im März 2015 seine Pforten als täglich betriebener Filmtempel schloss. Seither ist es nur noch für Spezialveranstaltungen wie die am vergangenen Wochenende geöffnet. Doch die französische Filmnacht gab den Plänen vom Kulturzentrum neuen Schwung. Andreas Wörz bat nämlich die Besucher, ihn und den Kulturverein als Träger der Idee zu unterstützen. Und zwar konkret mit ihren Namen. Er sammelte Unterschriften, wer bei Gründung des Zentrums in den Kulturverein eintreten würde, um ihn und den Betrieb des Hauses zum Beispiel mit Mitgliedsbeiträgen zu fördern.An die 40 Leute haben unterzeichnet, was für den Anfang nicht schlecht ist und Wörz samt Vereinsspitze hoffen lässt. Zumal der Kinobesitzer nach eigener Auskunft am Samstag immer wieder angesprochen und gefragt wurde, was aus dem Haus werden soll. Dabei sei jeder von der Idee eines Kulturzentrums sehr angetan gewesen oder habe zumindest angeregt, dass es mit dem Ring-Theater in ähnlicher Form weitergehen solle.Ein Lichtblick ist laut Wörz auch die jüngste Entwicklung vonseiten der Stadt. Oberbürgermeister Michael Cerny habe in einem ersten Gespräch sein grundsätzliches Interesse an solchen Plänen dokumentiert. Auch Kulturreferent Wolfgang Dersch sieht nach Wörz' Mitteilung Kultur in Amberg nicht nur in städtischen Veranstaltungen verankert, sondern freue sich über weiteren Zuwachs. Zumal mit dem einstigen Club Habana ein vielseitiges Angebot in Sachen Kleinkunst, Events und In-Veranstaltungen verschwunden ist und die Zukunft des Casino-Saals mit seinem Programm fraglich scheint.Nach der ersten Unterredung hoffen Wörz und Thomas Binder, der Vorsitzende des Kulturvereins, nun auf eine zweite konkretere Unterredung mit dem OB und weiteren Stadtspitzen, in der es um die Frage möglicher öffentlicher Förderungen und Zuschüsse gehen soll. Sowohl für einige nötige Um- und Einbauten als auch für den späteren Betrieb, der vermutlich nicht immer kostendeckend laufen wird, hoffen die Macher auf Unterstützung. Hier soll nun gemeinsam überlegt werden, was möglich ist. Der OB bot laut Wörz ferner an, mit zur Regierung der Oberpfalz zu fahren, um vielleicht Türen zu öffnen und das Interesse der Stadt an dem Projekt zu unterstreichen."Ja, wir sehen Licht am Ende des Tunnels", sagte Wörz zufrieden über die gegenwärtige Entwicklung, obgleich der Weg noch weit ist. Wenn sich für die Finanzierung eine Lösung abzeichnet, müsse das Konzept konkret fixiert werden, bevor im zweiten bzw. dritten Schritt ein Architekt an die Detailplanung gehen kann. Neben einer Vergrößerung von Bühne und Foyer müssen zum Beispiel eine neue Brandschutzanlage und auch sonst einiges an Veranstaltungstechnik eingebaut werden.