Die Rotkreuzschwestern können aufatmen. Noch bevor das Bundesarbeitsgericht am Dienstag ein wichtiges Urteil in ihrer Sache gesprochen hat, kam es am Freitag zu einem Durchbruch beim kritischen Thema Arbeitnehmerüberlassungs- und DRK-Gesetz. Überraschend stimmte Arbeitsministerin Andrea Nahles nach monatelangem Kampf und Protesten vonseiten der Schwesternschaften einer Sonderregelung als Problemlösung zu.

Gestellung nicht befristet

Vertragsdinge bleiben

Für unsere einzelnen Mitglieder gab es ja keine Bedrohung. Die wären vom Klinikum genauso übernommen worden. Brigitte Wedemeyer lässt durchblicken, dass eine entsprechende Vereinbarung mit St. Marien bereits anvisiert war

Sie nimmt das Rote Kreuz dahingehend aus dem Feuer, dass die Regelungen zur ab April geänderten Höchstdauer für Leiharbeitnehmer nach dem Überlassungsgesetz (18 Monate) nicht auf die Gestellungsverträge der Schwesternschaften anzuwenden sind. Dadurch greift auch das Gerichtsurteil aus Erfurt nicht, das den Rotkreuzschwestern aus Essen (das Ergebnis wird aber wohl auf alle anderen übertragen) den Status von Arbeitnehmern bescheinigt und sie nicht mehr nur als Vereinsmitglieder ansieht, für die die Leiharbeitsvorschriften bisher so nicht galten.Mit der Ausnahmeregelung ist die unbefristete Gestellung der Schwestern vor allem an die Krankenhäuser weiterhin möglich und es muss nicht der befürchtete "Verschiebebahnhof" einsetzen, dass BRK- und DRK-Personal künftig alle 18 Monate den Arbeitsplatz bzw. die Klinik hätte wechseln müssen. Darüber ist auch Brigitte Wedemeyer, die Oberin der Amberger BRK-Schwesternschaft Wallmenichhaus erleichtert. "Es gibt schon erst mal ein großes Durchatmen", sagte sie am Dienstag zur AZ, eingeschränkt dadurch, dass ihr Verein nun wohl dennoch viel Arbeit bekommen wird. Weil nämlich bei einer bundesweiten Umsetzung des BAG-Urteils alle Verträge von rund 1200 im Wallmenichhaus tätigen Schwestern geändert werden müssen.Aus dem Grund, weil sie dann im Beschäftigungsverhältnis eben keine Mitglieder mehr sind, sondern Arbeitnehmer. Außer dieser Bezeichnung werde sich aber im Prinzip an den Verträgen sonst nichts ändern - weder beim Gehalt, noch bei sonstigen Bedingungen, kündigte Wedemeyer schon mal an. (Angemerkt)