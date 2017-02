"Die Amberger müssen viel stärker die Qualitäten ihres Standorts kennenlernen." Professor Joachim Vossen jedenfalls scheint schon überzeugt von den Pluspunkten der Stadt. Der Geschäftsführer des Instituts für Stadt- und Regionalmanagement (isr) erläuterte am Montag zusammen mit Martin Birgel, Geschäftsführender Gesellschafter des Büros Dragomir Stadtplanung, dem Stadtrat den Weg zum ISEK, dem integrierten Stadtentwicklungskonzept. Die beiden Büros arbeiten bei dessen Erstellung mit dem Büro TRANSVER (Verkehrsforschung und Beratung) zusammen.

Bürger sollen mitreden

Amberg Vorreiter

Da war viel von Bestandsaufnahme und Analyse bei Einzelhandel und Gewerbe die Rede, von Verkehrslenkung und -vermeidung, von der Vils als "identitätsstiftendem Element". "Die Einbeziehung der Bürger ist uns ganz wichtig", waren sich die beiden Experten einig. Zu diesem Zweck seien ein mobiler Stand für Bürgerinformation und in einem späteren Stadium auch Wirtshausgespräche vorgesehen. Den ISEK-Abschlussbericht peile man für das dritte Quartal 2018 an. Er enthalte unter anderem ein Entwicklungskonzept für die nächsten 20 Jahre inklusive Maßnahmenkatalog mit Finanzierungs- und Prioritätenliste.Das Gelände des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses sowie das entwicklungsfähige Areal in der Schlachthausstraße werde man schon vorgezogen betrachten. "Das ISEK führt aber ohnehin nicht zu einem Stopp für jegliche Entwicklung in Amberg", trat Birgel Befürchtungen entgegen. "Der Stadtrat hat nach wie vor die volle Souveränität über einzelne Maßnahmen", präzisierte OB Cerny. Auch mit der Bauleitplanung mache man weiter und sehe kein Problem darin, sie dort schon umzusetzen, wo sie den längerfristigen ISEK-Zielen entsprechen dürfte, ergänzte Baureferent Markus Kühne.An welche Vorgaben man bis zum Abschlussgutachten rechtlich gebunden sei, wollte Uli Hübner (SPD) wissen. An das vom Stadtrat verabschiedete Einzelhandelskonzept und ähnliche Beschlüsse, informierte Jasmin Ramsauer, die Leiterin des Rechtsamts. ISEK könne keine Bindungswirkung entfalten, solange es noch nicht als Konzept vorliege. Also stelle es auch keinen Hemmschuh für die Entwicklung des derzeit als Parkplatz genutzten 5800 Quadratmeter großen Areals in der Schlachthausstraße dar, schlussfolgerte Hübner. Dieser Eindruck sei durch eine entsprechende Berichterstattung der AZ am Montag entstanden, aber offensichtlich in dieser Form nicht zutreffend.Hans-Jürgen Bumes erfuhr auf Nachfrage, dass die beauftragten Experten ein ISEK bereits in einigen wenigen Städten vergleichbarer Größenordnung erarbeitet hätten (Waldkraiburg, Neumarkt), aber nicht in sehr vielen. "Amberg ist mit einem ISEK in dieser Größenordnung ein Vorreiter", sagte Birgel.