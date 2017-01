Mit Luther gegen das Postfaktische

Unter das Motto "Luther und die postfaktische Verunsicherung" hatte OB Michael Cerny seine Rede beim Neujahrsempfang am Freitagabend gestellt. Er nannte 2016 "ein gutes Jahr für Amberg" und setzte den Befürchtungen, der Wahlkampf amerikanischen Stils werde bald auch in Deutschland Einzug halten, mit Luther ein Bekenntnis "gegen die Angstmacherei sowie gegen religiösen Leistungszwang und für die Freiheit des einzelnen Menschen" entgegen. An dem Empfang nahmen rund 300 Gäste teil, die alle von den drei Bürgermeistern einzeln per Handschlag begrüßt wurden (Bild). Bild: Hartl