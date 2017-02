Amberg/Regensburg . Hunderte Mitarbeiter im öffentlichen Dienst haben am Dienstag in Bayern ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern unter anderem ein Ende von grundlosen Befristungen bei Arbeitsverhältnissen sowie Verbesserungen beim Lohn von insgesamt sechs Prozent. Auch Mitarbeiter der Autobahn- und Straßenmeisterei in Amberg sowie des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach machten ihrem Ärger bei einer großen Kundgebung der Gewerkschaft Verdi an der Uniklinik in Regensburg Luft.

Verdi erhöht den Druck

Der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi in Bayern, Norbert Flach, sprach am Dienstag von einer "guten Stimmung" unter den Demonstrierenden. Laut Angaben der Gewerkschaft legten rund 220 Beschäftigte in der Oberpfalz ihre Arbeit den ganzen Tag nieder, 80 weitere im Bezirk Niederbayern. "Ich weiß einfach, dass ich mich auf die Oberpfalz verlassen kann", erklärte der Gewerkschafter im Anschluss lächelnd. Bei der Protestaktion vor der Uniklinik stießen dann noch einmal rund 300 Beschäftigte des Krankenhauses hinzu. Man werte die große Zahl an Demonstrierenden als klares Signal an die Verhandlungsführung der Arbeitgeberseite, sagte Flach.Der Tenor unter den Streikteilnehmern ist deutlich und druckvoll: "Es muss endlich anders verhandelt werden", erklärte Flach. Denn bisher lehnte die Tarifgemeinschaft der Länder die Forderung der Gewerkschaften nach sechs Prozent mehr Lohn als zu hoch ab. Mit der Aktion wollte Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag und Freitag im brandenburgischen Potsdam den Druck erhöhen. "Notfalls muss es weitere Streiks vor einer vierten Verhandlungsrunde geben."