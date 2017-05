Die Tartanbahn ist kaum noch zu erkennen. Auf dem Sportplatz wächst Moos, und die Turnhalle ist für den Unterricht an Reck und Barren für 1009 Schüler fast schon putzig dimensioniert.

Die Schönwerth-Realschule, die größte ihrer Art in der Oberpfalz, hat mit Sport kein Problem, aber mit den Rahmenbedingungen. Das soll sich mit dem Neubau einer Dreifachturnhalle ändern.Eine weitere Weiche dafür stellten die Mitglieder des Bauausschusses am Mittwoch sowie des Hauptausschusses am Donnerstag. Das letzte Wort haben die Stadträte beim Treffen des gesamten Gremiums am Montag, 22. Mai.Doch auch hier wird, ähnlich wie in den anderen beiden Ausschüssen, kein Gegenwind erwartet. Zu offensichtlich ist der laut Schulleiter katastrophale Zustand. "Unsere Turnhalle ist voll belegt, wir haben ein paar Stunden an der Trimax, die Turnhalle der Hochschule in Vollzeit, bei der Luitpoldschule sind wir sporadisch und ganz viel im Kurfürstenbad", erklärt Matthias Schall die Situation.Sport auf dem Stundenplan gleicht einem Staffellauf: "Im vierwöchigen Rhythmus wechseln wir die Hallen durch. Jeder Schüler war schon überall", sagt Schall. Der Zustand besteht seit 2001/02, damals allerdings nur für 750 Kinder und Jugendliche. Läuft alles nach Plan, wird noch im Frühjahr mit dem Abbruch der alten Halle aus dem Jahr 1978 begonnen. An ihrer Stelle soll eine Dreifach-Sporthalle mit Freisportanlage (neun Millionen Euro) gebaut werden. Zudem sind die Räume für eine Ganztagsschule mit Mensa (4,6 Millionen Euro) geplant. Kosten insgesamt: rund 13,6 Millionen Euro. Als Baubeginn ist laut Baureferent Markus Kühne das Frühjahr 2018 vorgesehen, die Fertigstellung für 2020.