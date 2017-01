Wiesbaden/Grafenwöhr. Der deutsche Brigadegeneral Kai Rohrschneider wird neuer Chef des Stabes beim Oberkommando des US-Heeres in Europa in Wiesbaden. Der 52-Jährige war bis Dezember Kommandeur der Panzerbrigade 21 "Lipperland" in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Rohrschneider beerbt Brigadegeneral Markus Laubenthal. Der frühere Kommandeur der Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" in Amberg hatte den Posten im August 2014 übernommen - als erster ausländischer Offizier. Künftig führt er die 1. Panzerdivision der Bundeswehr in Oldenburg.

Im Schatten der NSA-Affäre

Schwert der Freiheit

Als Laubenthal vor mehr als zwei Jahren seinen Posten beim US-Heer in Wiesbaden antrat, schien das deutsch-amerikanische Verhältnis auf einem Tiefpunkt angekommen zu sein: Die NSA-Abhöraffäre war noch lange nicht ausgestanden. Der Satz "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht", den Bundeskanzlerin Angela Merkel den Amerikanern entgegenschleudert hatte, lag erst zehn Monate zurück. Andererseits hatte seit April 2014 eine gemeinsame Aufgabe neue Bedeutung gewonnen: die Bündnisverteidigung. Nach der Besetzung der Krim durch Russland brachten die USA Truppen in die osteuropäischen Staaten, um diesen ihren Beistand zu versichern.Brigadegeneral Laubenthal beobachte und steuerte aus nächster Nähe die Rückkehr der US-Verbände nach Europa. An Heilig-Drei-König kam die 3. Panzerbrigade der 4. US-Infanteriedivison aus Fort Hood in Colorado in Bremerhaven an, zur Verstärkung der Nato-Ostflanke. Im Zuge der amerikanischen Operation "Atlantic Resolve" wurden die rund 3500 Soldaten zunächst nach ins westpolnische Sagan (Zagan) verlegt und absolvierte bereits das erste Gefechtsschießen. Die US-Brigade soll nicht nur in Polen, sondern auch in den baltischen Staaten sowie in Bulgarien und Rumänien üben. Die US-Pläne sehen vor, dass der Heeresverband nach neun Monaten durch eine neue Brigade aus den USA abgelöst wird - wenn dieses noch unter Barak Obama entwickelte Konzept nicht durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump gekippt wird. Brigadegeneral Rohrschneider wird dies aus nächster Nähe beobachten, und auch umsetzen müssen, sollte die neue US-Regierung das amerikanische Engagement in Europa tatsächlich zurückfahren.Im Zuges des Neujahrsempfangs übergibt der Oberkommandierende des US-Heeres, Generalleutnant Frederick "Ben" Hodges am Donnerstag in der Clay-Kaserne in Wiesbaden die Dienstgeschäfte des Stabschefs von Brigadegeneral Laubenthal an Brigadegeneral Rohrschneider. Dann trägt er das amerikanische Verbandsabzeichen mit dem flammenden Schwert der Freiheit auf dem blauen Normannen-Schild auf dem rechten Oberarm seiner Uniform - und dar-über die deutsche Flagge.