An Neujahrsempfängen benötige man einen Kopf wie der doppelgesichtige Janus: Man blicke gleichzeitig nach hinten und nach vorn. Den Gott aus der römischen Mythologie bemühte MdB Alois Karl beim Neujahrsempfang der Amberger CSU im Kongresszentrum. Seine Devise für beide Richtungen: Optimismus.

Keine Insel der Seligen

Visitenkarte der Humanität

Zitate "Wir sind nicht die größten, aber die taffesten. Andere beneiden uns um unsere Geschlossenheit."



MdB Alois Karl über die CSU-Landesgruppe in Berlin



"Manche sagen, der beste Mann in der CSU-Landesgruppe ist Gerda Hasselfeldt."



Alois Karl



"Parteien, links wie rechts, die nicht regieren, sondern vorgeben, aus der Opposition heraus etwas verändern zu wollen, können nicht ernsthaft als ,Alternative' zur Verfügung stehen."



"Parteien, in denen stellvertretende Vorsitzende ungestraft davon sprechen, an Grenzen auf Menschen schießen zu wollen, kann sich doch niemand in unserem aufgeklärten, demokratischen Land im Bundestag wünschen."



"Allen ist bewusst, dass 2015 an unseren Grenzen Kontrollverlust stattgefunden hat. Viele fragen sich: Sind daraus alle nötigen Konsequenzen gezogen worden?"



CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott



"Es ist unsere Verantwortung hinzuhören, was die Bevölkerung will."



MdB Barbara Lanzinger



Zur Person



Diplom-Volkswirtin Gerda Hasselfeldt ist Vorsitzende der CSU-Landesgruppe. Seit 1987 gehört sie dem Bundestag an. Heuer wird sie nicht mehr antreten. In einem Interview mit dem vbw-Magazin im Dezember begründete die 66-Jährige den Schritt mit: "Weil ich alt genug bin." Hasselfeldt wuchs im Bayerischen Wald auf, ist verheiratet, hat zwei Kinder und vier Enkel. (roa)

Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe in Berlin und Hauptrednerin des Nachmittags, ging einen Schritt weiter: Primäre Aufgabe der Politik in diesem Jahr werde sein, Antworten auf "berechtigte Fragen" zu finden."Tatsache ist, dass es uns in Deutschland gut geht. Seit Jahrzehnten gibt es keine so vorzügliche Arbeitsmarktentwicklung." Stabile Haushalte oder gute Sozialentwicklung sei nicht allein Verdienst der Regierung, sondern vieler Unternehmer, Arbeitnehmer und Ehrenamtlicher. Zu den Fakten gehörten aber auch Krisen, Kriege und Armut. "Seit 2016 wissen wir, dass wir nicht auf einer Insel der Seligen leben", sagte Hasselfeldt, und nicht alle würden unter Solidarität dasselbe verstehen.Hasselfeldt rief dazu auf, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen. "Wir brauchen keine Populisten. Wir machen das Land nicht mies, sondern wir ringen um Antworten. Das muss unsere Aufgabe des Jahres sein", sagte die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe. Zu Eckpfeilern zählte sie die Stärkung der Wirtschaftskraft und die Erweiterung der Infrastruktur. Sie bezeichnete das Teilhabegesetz als "besonders gelungen" und sprach von einer Stärkung junger Familien. Hierzu zählte sie auch die Gewährleistung von einer Wohnungsversorgung oder das Baukindergeld, was auch für ländliche Regionen gelten solle.Am stärksten bewege sie jedoch die Frage der Sicherheit. Hier hob sie die deutlichen Unterschiede zwischen Berlin und Bayern hervor. "Der Staat muss für die Sicherheit seiner Bürger sorgen", sagte sie unter Applaus. "An den Grenzen müssen wir wissen, wer zu uns kommen will und wer bei uns ist." Diese Daten müssten für ganz Europa zur Verfügung stehen. Das Sicherheitspaket zum Thema "Gefährder" müsse schnellstens umgesetzt werden.2016 habe Bayern eine Visitenkarte der Humanität abgegeben. Dafür habe der Freistaat Anerkennung in ganz Deutschland erhalten. Zur Humanität würde aber auch gehören, den Menschen in ihren Heimatländern Perspektiven zu geben. Sie forderte die Bürger dazu auf, Selbstbewusstsein in die Integrationsarbeit zu tragen: "Es ist unser Grundgesetz, unsere Art und Weise, Frauen zu respektieren, unsere Praxis, keine Kinderehen zu haben und dass man sich in die Augen schaut." Gerda Hasselfeldt zeigte sich überzeugt davon, dass 2017 ein schwieriges Jahr werde. "Aber in diesen Zeiten rückt man auch näher zusammen." Sie appellierte, Populisten keinen Raum zu geben, sondern für Frieden, Freiheit und Wohlstand einzustehen.CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott warb mit Blick auf den Wahlkampf dafür, mitzuhelfen, dass im September eine starke CSU-Landesgruppe in den Bundestag einziehen kann. "Je stärker die CSU, umso geringer ist die Gefahr, dass wir nach der Bundestagswahl von radikalen Splitterparteien mitregiert oder blockiert werden."