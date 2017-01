Die Weltpolitik ist nichts, das man vom beschaulichen Amberg aus ignorieren könnte. OB Michael Cerny merkte das 2016 nicht zuletzt durch die zwei spielenden Mädchen, die ihm eine Frage stellten, die ihn "überrascht und tief getroffen" habe.

Nach Luthers Rat

"Herr Bürgermeister, bekommen wir jetzt auch Krieg?", wollten die Mädchen vom OB wissen. Und obwohl sie auf sein nachdrückliches Nein hin fröhlich lachend weiterspielten, nahm Cerny diese Begegnung, wie er am Freitag in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Stadt sagte, als Zeichen, "dass im letzten Jahr ein Stück Leichtigkeit und Unbeschwertheit unseres Lebens verloren gegangen ist und auch ein Stück von der Selbstverständlichkeit unseres Friedens- und Sicherheitsgefühls". Der Blick nach Syrien, in die Ukraine, auf den Brexit, die Trump-Wahl oder die Terror-Anschläge ließ den OB erkennen, Freiheit könne nur gelebt werden, "wenn der Staat in der Lage ist, den Menschen das Gefühl von Sicherheit zu geben, und ihnen dann helfend beizustehen, wenn diese Sicherheit bedroht ist". Deshalb könne er nicht verstehen, "dass man unsere Polizisten öffentlich an den Pranger stellt, wenn sie - wie in der Silvesternacht - versuchen, durch ihren persönlichen Einsatz Sicherheit zu gewährleisten und zu zeigen, dass unser Staat durchaus wehrhaft ist".In der lokalen Politik hatte Cerny das Spannungsfeld zwischen der historischen Identität Ambergs und dem Wunsch nach modernen Neubauten als prägend für 2016 empfunden. Darüber dürfe man streiten, solle aber das Ziel im Auge behalten, einen zusätzlichen Magneten für die Innenstadt zu entwickeln. Die Diskussion um die Tiefgarageneinfahrt ("unser Loch") streifte der OB mit einem Bonmot: "Die einen finden es toll, die anderen notwendig und eine dritte Gruppe findet es schlicht Käse. Allerdings: Auch beim Käse gibt es Löcher, aber gegessen wird der Käse, nicht das Loch."Cerny blieb mit seiner Rede deutlich unter 30 Minuten, schließlich hatte er ja eingangs versprochen, sich an den Ratschlag des 2017er-Jubilars Martin Luther zu halten: "Tritt frisch auf, mach's Maul auf und hör bald auf!" (Angemerkt/Wörtliches)

Was den OB bewegt

Von Markus MüllerAlt-OB Wolfgang Dandorfer, in seiner Amtzeit selbst 24-facher Neujahrsredner und damit einer, der es beurteilen kann, stellte seinem Nachfolger Michael Cerny für dessen Ansprache ein gutes Zeugnis aus: "Er hat die Themen drin gehabt, die die Amberger bewegen - die Innenstadt, die Frage des Wohnraums und das, was auch ich als große Gefahr sehe: dass die Gesellschaft sich auseinanderlebt." Das habe Cerny "gut rübergebracht".Die Wahl der Themen verriet aber auch etwas darüber, was Cerny 2016 selbst bewegt hat. Etwa die Tatsache, dass die Stadt durch 364 neue Erdenbürger Zuwachs bekam, was die Geburtenzahlen von 2014 um fast 50 übertraf. Er schloss daraus, die Amberger hätten wieder mehr "Lust auf Familie" und ein Leben mit Kindern - "für mich eine der schönsten Nachrichten des Jahres 2016".Etwas überraschend ferner, wie viel Platz der OB der Auseinandersetzung mit dem Freistaat über das Ergebnis des Zensus von 2011 einräumte. Da geht es drum, ob damals in Amberg 41 938 Menschen ihren Erstwohnsitz hatten (wie das Statistische Landesamt meint) oder 43 529 (wie man bei der Stadt felsenfest überzeugt ist). Für Außenstehende ist das ein farbloses Verwaltungsgerichtsverfahren, das für Amberg halt finanziell interessant ist, weil die hochwillkommenen Schlüsselzuweisungen mit der Einwohnerzahl wachsen. Aber die Stadt ist davon überzeugt, dass jeder der in ihren Listen geführten Bürger existiert, dass man also im Zweifelsfall bei jedem klingeln und sich mit ihm unterhalten könnte. Da empfindet man es natürlich als schmerzhafte Misstrauenserklärung, wenn einem quasi auf dem Verrechnungsweg fast 1600 Bürger abgezogen werden. Cerny hat das sehr gewitzt als "postfaktische Statistik" bezeichnet. Der Ausdruck lässt aber auch vermuten: Dieses Phänomen bleibt uns noch länger erhalten.markus.mueller@oberpfalzmedien.deWörtliches"Vielleicht kennen Sie die Geschichte der zwei Jäger auf Hasenjagd: Da erzählt der eine, dass er bei einem Hasen, der im Zickzack flüchtete, einmal 10 Zentimeter links und einmal 10 Zentimeter rechts vorbeigeschossen habe. Darauf der andere: 'Respekt! Zumindest statistisch gesehen ist der Hase jetzt tot!'"Michael Cerny will Statistik in Zukunft mit Vorsicht genießen"Es geht uns wirtschaftlich so gut wie noch nie, und gleichzeitig fühlen sich immer mehr Bürger verunsichert."Für Cerny ein bestimmender Zug des Jahres 2016