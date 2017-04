Das Wort „Investorenkeule“ hat Oberbürgermeister Michael Cerny gar nicht gefallen. Mit einem offenen Brief antwortete der Rathauschef am Gründonnerstag auf den vor einigen Tagen in der Amberger Zeitung erschienenen Leserbrief von Achim Hüttner, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft (IG) Menschengerechte Stadt.

Die Stellungnahme im Wortlaut

Der Leserbrief von Achim Hüttner

„Ich kann (...) nicht nachvollziehen, warum immer wieder versucht wird, Investoren und deren Planungen in ein schlechtes Licht zu rücken“, schreibt Cerny. „Mit Begriffen wie ,Tandler‘ im Stadtrat oder der von Ihnen gebrauchten ,Investorenkeule‘ wird unterstellt, dass ein partnerschaftliches Entwickeln von Grundstücken und Immobilien nicht möglich wäre oder umgekehrt der Stadtrat sich einseitig den Wünschen der Investoren unterordnen würde.“ Dieses Bild schade der Entwicklung der Stadt und verhindere, dass neue Ideen entstehen und Realität werden könnten.Grünen-Stadtrat Helmut Wilhelm hatte Bürgerspital-Interessent Ten Brinke in der jüngsten Sitzung als „Immobilien-Tandler“ bezeichnet. Er argumentiert wie Hüttner, die Stadt beuge sich blindlings den Interessen des Investors. Der IG-Vorsitzende hatte auch eine aktuelle Information über den Sachstand eingefordert. „Baubeginn war für Januar 2017 angekündigt. Es ist noch nichts geschehen, außer, dass man bei allen anstehenden Entscheidungen nach wie vor mit der Investorenkeule droht“, hieß es im Leserbrief.Oberbürgermeister Cerny entgegnet, die Öffentlichkeit werde ständig über verschiedene Kanäle auf dem Laufenden gehalten. „Wie Sie richtigerweise feststellen, hat die Ansprache, Akquise und Auswahl der Mieter mehr Zeit benötigt als in unseren Planungen vorgesehen war“, erklärt er weiter. „Da für die Einreichung des Bauantrags die Nutzung aber sehr entscheidend ist, verzögerte sich damit auch die Einreichung der Antragsunterlagen und in der Folge der Baubeginn.“ Inzwischen seien die Planungen zum Baukörper und zur späteren Nutzung aber weit fortgeschritten."Sehr geehrter Herr Hüttner,herzlichen Dank für die Übersendung Ihres offenen Briefs, den ich gerne beantworte.Die IG Menschengerechte Stadt e.V. hat sich meines Wissens immer für eine lebendige Stadt und die Schaffung von Plätzen zur Begegnung der Menschen ausgesprochen. Gerade der Leerstand des ehemaligen Forums hat aber leider dazu geführt, dass wir im Bereich der Bahnhofstraße in der Vergangenheit eine eher umgekehrte Entwicklung zu verzeichnen hatten. Die Frequenz der Besucher in diesem Bereich war beständig rückläufig, worunter die Haus- und Ladenbesitzer im Umfeld sehr zu leiden hatten und haben. Aber auch die Amberger Bürger vermissen das Forum als Einkaufsmöglichkeit und gemeinsamer Treffpunkt.Wenn wir also das Ziel einer lebendigen Stadt für die Menschen ernst nehmen, dann muss es das vorrangige Ziel der Stadtentwicklung sein, in der Bahnhofstraße wieder neues Leben einkehren zu lassen. Nach zahlreichen Diskussionen haben wir im Stadtrat deshalb zwei wichtige Entscheidungen getroffen, um die Bahnhofstraße wieder zu einem Anziehungspunkt für die Bürger und Besucher unserer Stadt zu machen.Das ehemalige Kaufhaus Forum soll über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Amberg, die Gewerbebau Amberg GmbH, entwickelt werden. Hierzu hatten wir nach intensiven Gesprächen mit dem Vorbesitzer zunächst eine gemeinsame Entwicklung vereinbart und zuletzt das Gebäude komplett in das Eigentum der Gewerbebau übernommen. Zeitgleich gab es umfangreiche Überlegungen zur Gebäudenutzung. Diese Planungen wurden auch frühzeitig in einer Bürgerversammlung vorgestellt. Im Wesentlichen konzentriert sich das Nutzungskonzept auf einen Mix aus Handel, Dienstleistung/Verwaltung und Wohnen. Nach vielen Gesprächen mit Entwicklern und potenziellen Mietern mussten wir jedoch feststellen, dass sich eine künftige Handelsnutzung voraussichtlich auf das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss beschränken wird. Im bisherigen Untergeschoss sollen die für den Stellplatznachweis notwendigen Tiefgaragenstellplätze geschaffen werden.Beim Forum sind prinzipiell zwei Baukörper zu unterscheiden: Die historisch wertvolle ehemalige Alte Münze mit ihrer vermutlich durch Freiherrn von Podewils 1878 errichtete Renaissance-Fassade muss in jedem Fall erhalten werden. Das direkt anschließende Gebäude Bahnhofstraße 12 wurde in den Jahren 1958/59 und dann erneut in den Jahren ab 1979 für die Kaufhausnutzung teilweise entkernt, erweitert und umgebaut. Dieser Gebäudeteil soll durch einen Neubau ersetzt werden, der neben modernen Verkaufsflächen auch eine ausreichende Belichtung und passende Raumzuschnitte für die Dienstleistungsflächen und den Wohnbereich bietet. Aus meiner Sicht stellt der überdachte Innenhof mit einer passenden Gastronomie eines der Highlights dieser Planung dar. Der Hof schafft zusätzliche Begegnungsräume für die Besucher unserer Stadt, die – ergänzend zum Marktplatz – auch im Winter und der Übergangszeit genutzt werden können.Der Entwurf für das Gebäude und ein entsprechendes Modell wurden im letzten Jahr im Stadtrat und im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Ergänzend wurden die Pläne in der Spitalkirche ausgestellt und das planende Büro sowie dessen Ausführungen zur Fassadengestaltung präsentiert. Wie Sie richtigerweise feststellen, hat die Ansprache, Akquise und Auswahl der Mieter mehr Zeit benötigt als in unseren Planungen vorgesehen war. Da für die Einreichung des Bauantrags die Nutzung aber sehr entscheidend ist, verzögerte sich damit auch die Einreichung der Antragsunterlagen und in der Folge natürlich der Baubeginn.Inzwischen sind die Planungen zum Baukörper und zur späteren Nutzung weit fortgeschritten. Ich kann Ihnen daher versichern, dass wir das Projekt trotz der zeitlichen Verzögerung mit unverändert hohem Einsatz zur zeitnahen Umsetzung bringen wollen.Beim zweiten Baustein zur Belebung der Bahnhofstraße und der Innenstadt, dem Areal des ehemaligen Bürgerspitals, gab es ursprünglich ebenfalls Überlegungen, diesen Bereich mit einer städtischen Tochter zu entwickeln. Der Stadtrat entschloss sich dann jedoch für die Durchführung eines Wettbewerbs, um durch externe Partner zusätzliche Ideen und Nutzungsvariationen abzufragen und auszuloten. Die Vorgabe dabei lautete, demjenigen Bewerber das Grundstück zu verkaufen und von ihm entwickeln zu lassen, der das beste Konzept für die Reaktivierung des Geländes vorlegt und gleichzeitig nachweist, dass er in der Lage ist, dieses auch finanziell umzusetzen.Hierzu wurden das Grundstück in einem europaweiten Wettbewerb öffentlich ausgeschrieben und die potenziellen Käufer von den Wünschen und der Entscheidungsmatrix des Stadtrates in Kenntnis gesetzt. Im Internet sind die Wettbewerbsunterlagen für Interessierte auch weiterhin verfügbar. Die von den potenziellen Käufern eingereichten Konzepte wurden in mehreren Dialogrunden verfeinert und schließlich dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Der Stadtrat hat also auch hier – wie von Ihnen gefordert – die Rahmenbedingungen vorab festgelegt und danach entschieden, welches Konzept und welche bauliche Umsetzung dazu am besten geeignet sind. Die oft diskutierte Tiefgarage war ebenfalls Bestandteil dieses Wettbewerbs. Alle eingereichten Unterlagen der Wettbewerbsteilnehmer sahen eine Zufahrt zur Tiefgarage über die Bahnhofsstraße vor. In der Folge beschloss der Stadtrat am 23.11.2015 mehrheitlich einer möglichen Zufahrt über die Bahnhofsstraße zuzustimmen.Nach Abschluss des Wettbewerbs wurde die Planung des Siegers in der Öffentlichkeit präsentiert und ebenfalls in der profanierten Spitalkirche ausgestellt. Außerdem startete der Stadtrat am 19.12.2016 ein Bebauungsplanaufstellungsverfahren auf der Basis des Wettbewerbsergebnisses, in dem die rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung geprüft werden. Die Bauleitplanung ist Voraussetzung für die Baugenehmigung und den Start der Baumaßnahme. Auch für die Beurkundung des Verkaufs gilt es noch Details zu klären. Wir gehen jedoch davon aus, dass zum Ende des ersten Halbjahres 2017 der Verkauf notariell vollzogen werden kann. Auch für die Maßnahme Bürgerspitalareal kann ich Ihnen also mitteilen, dass die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses zwar etwas verspätet, aber dennoch von allen Seiten mit großem Elan vorangetrieben wird.Für beide Maßnahmen darf ich zusammenfassend nochmal feststellen, dass die Planungen öffentlich über die Medien und auch im Ausstellungsraum in der Spitalkirche präsentiert wurden. An der Zielsetzung, die Bahnhofsstraße zu beleben, und an dem Willen, die im Rahmen beiden Projekten entstandenen Planungen umzusetzen, hat sich nichts geändert.Die archäologischen Untersuchungen auf dem Bürgerspitalareal wurden durch den Stadtrat am 13.07.2016 in Auftrag gegeben. Dies erfolgte in dem Wissen, dass voraussichtlich Mauerreste einer früheren Bebauung vorhanden sind, und in der Hoffnung, dass wir daraus noch mehr über die Ursprünge der Bürgerspitalstiftung erfahren können. Überraschenderweise wurden deutlich mehr Bruchstücke aufgefunden als ursprünglich vermutet. Dadurch lassen sich zusätzliche Erkenntnisse über die Amberger Stadtgeschichte gewinnen. Dennoch lässt sich natürlich trefflich darüber streiten, ob die Mauerreste nach ausführlicher wissenschaftlicher Dokumentation weiterhin erhalten bleiben müssen und ob der teilweise Erhalt den Charakter dauerhaft widerspiegeln könnte. Weitere Erkenntnisse zur Stadtgeschichte durch die Funde sind nach erfolgter Dokumentation jedoch nicht mehr zu erwarten und auch der von Ihnen angeführte touristische Mehrwert dürfte aus meiner Sicht überschaubar sein. Der teilweise Erhalt einzelner Fragmente wird selbst aus Sicht der Fachleute als wenig zielführend erachtet. Die notwendige Grundsatzentscheidung über den Erhalt bzw. die Entfernung hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung mit großer Mehrheit getroffen.Ich kann in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehen, warum immer wieder versucht wird, Investoren und deren Planungen in ein schlechtes Licht zu rücken. Mit Begriffen wie „Tandler“ im Stadtrat oder der von Ihnen gebrauchten Investorenkeule wird unterstellt, dass ein partnerschaftliches Entwickeln von Grundstücken und Immobilien nicht möglich wäre oder umgekehrt der Stadtrat sich einseitig den Wünschen der Investoren unterordnen würde. Dieses Bild, das dadurch von investitionsbereiten Unternehmen in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, schadet der Entwicklung unserer Stadt und verhindert, dass neue Ideen entstehen und Realität werden können.Mit freundlichen GrüßenMichael CernyOberbürgermeister"(Montag, 10. April 2017)Die unverwechselbare Anmutung der Altstadt Ambergs haben wir in erster Linie Baumeistern und Bürgern vergangener Jahrhunderte zu verdanken. Das ist ein großes Erbe, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen sollten. Nun fügen archäologische Ausgrabungen dieserVerpflichtung eine weitere historische Facette hinzu. Es sollte möglich sein, einen Großteil der Funde konservatorisch zu erhalten, mit Glas zu überdecken, als Touristenattraktion zu entwickeln und in ei-ne geplante Bebauung zu integrieren.Unsere Partnerstadt Perigueux gibt hier ein vorbildliches Beispiel ab. Dazu gehören städtebauliche Kompetenz und eine Architektur, die zuallererst ästhetischen Gesichtspunkten verpflichtet ist. Ten Brinkes Entwurf hingegen ist billige, verwechselbare Investorenarchitektur, die in erster Linie dem Gewinnstreben verpflichtet ist. Investoren wollen Geld verdienen und das ist auch legitim. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, wenn der Stadtrat mit dem Oberbürgermeisteran der Spitze sich die Bedingungen diktieren lässt. Den Verantwortlichen ist das Wohl der Stadt nur für wenige Jahre übertragen, dessen sollten sie sich bewusst sein.Wenn kein Geld mehr zu verdienen ist, geht der Investor schneller als er gekommen ist. Zurück bleiben zugeschüttete Ausgrabungen und leerstehende hässliche Architektur. Die Stadt muss die Rahmenbedingungen vorgeben, in die dann ein potenzieller Investor passt, nicht umgekehrt. Man sollte nicht wegen 20 Stellplätzen (so Stadtrat Wilhelm) diese einmalige archäologische Attraktion opfern, für Parkplätze, die eine Welt in der unsere Kinder und Enkelkinder leben werden, vermutlich ohnehin nicht mehr brauchen werden.Das Projekt Bürgerspital, Tiefgarageneinfahrt und Forum hat in den zurückliegenden Monaten hohe Wellen geschlagen. Baubeginn war für Januar 2017 angekündigt. Es ist noch nichts geschehen, außer, dass man bei allen anstehenden Entscheidungen nach wie vor mit der Investorenkeule droht. Wir sind der Meinung, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht haben zu erfahren, was Stand derDinge ist und fordern deshalb die Stadt auf, zu erklären wie es weitergehen soll.