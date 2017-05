Freude ohne Übermut bei der CSU, Enttäuschung ohne Resignation bei der SPD: So lassen sich die Reaktionen der Oberpfälzer Parteivertreter auf das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auf einen kurzen Nenner bringen.

Füracker: „Kraft agierte kraftlos“

Schindler: „Die haben 50 Maxhütten“

Grötsch: „Mitglieder statt Altherrenrunde“

„Wahlkämpfe haben zum Inhalt, Unterschiede deutlich zu machen“, versucht sich, an einer Erklärung für den Stimmungsumschwung. „Man konnte den Leuten klar machen, wie schlecht die Schulpolitik, die Verschuldungspolitik für die kommenden Generationen sind.“ Vor einem halben Jahr habe keiner ein Jota auf den CDU-Kandidaten Armin Laschet gegeben: „Da sieht man, dass man sich niemals zu sicher sein darf – bei der CDU genauso.“ Kein Grund zum Ausruhen: „Nichts ist gelaufen. Das Fell wird erst verteilt, wenn die Wahllokale schließen.“„Seit der Saarland-Wahl ist etwas in Bewegung geraten“, fahndetnach dem Knackpunkt. „Ab dem Tag war Schulz nicht mehr präsent – wenn ich so einen Messias habe, lasse ich ihn doch wirken“, rätselt der Oberpfälzer CSU-Bezirksvorsitzende über das Abflauen des Würselen-Effekts. „Man muss daraus lernen, dass kurze Stimmungswellen nicht tragen, sondern nur kontinuierliche Arbeit wirkt.“ Außerdem habe man vom bevölkerungsreichsten Bundesland die letzten Jahre – anders als von Bayern – auf bundespolitischer Bühne nie was gehört: „Kraft agierte seltsam kraftlos.“Was den Staatssekretär freut: „Die erhöhte Wahlbeteiligung nach der US-Wahl, Brexxit und Frankreich – die Leute engagieren sich wieder für Demokratie.“ Um nicht auf Sicht nur mit Großen Koalitionen regieren zu können, will Füracker die Latte hochlegen: „Auch wenn einige schreien, wir trauen uns 49,3 Prozent bei der Bundestagswahl in Bayern zu.“ Man werde jetzt bestimmt nicht übermütig, morgen könne sich der Wind schon wieder drehen, aber: „Es lohnt sich zu kämpfen.“Auch wenn es eine bittere Niederlage für die gesamte SPD sei – massive Zuwächse für CDU und FDP im Land mit seinen 13,2 Millionen Wahlberechtigten, dennoch stelltfest: „Es war zunächst eine Landtagswahl.“ Die negative Berichterstattung über die SPD-Herzkammer habe zudem nicht berücksichtigt, dass NRW ganz andere strukturelle Probleme zu bewältigen habe, findet der Oberpfälzer SPD-Bezirksvorsitzende: „Die haben 50 Maxhütten statt nur eine wie in Bayern.“Trotzdem müsse seine Partei ab sofort mit klarer Kante kämpfen: „Wir haben selber gewusst, dass der Slogan ,mehr Gerechtigkeit‘ allein nicht reicht.“ Schindler fordert für das Wahlprogramm, das beim Bundesparteitag beschlossen wird, „Butter bei die Fische – insbesondere bei der Steuerpolitik“. Vor allem hofft er aber, dass der Vorstand und Schulz das Profil schärfen: „Rumgeschleime mobilisiert keinen.“„Die AfD war vor der Nominierung von Schulz deutlich stärker“, erklärtden Schulz-Effekt weiter für in Kraft. „Hannelore Kraft wollte einen reinen Landtagswahlkampf ohne Berliner Themen, sie hat ihn bekommen, sie hat die Verantwortung übernommen“, sieht der Weidener Bundestagsabgeordnete die Gründe für die Niederlage in Düsseldorf.Der designierte Generalsekretär der bayerischen SPD will den politischen Gegner jetzt erst recht attackieren: „Wir wollen die absolute Mehrheit der CSU bei der Bundestagswahl brechen“, sagt Grötsch. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass es noch ein anderes als das angestaubte miefige Bayern der CSU gibt.“ Die Angriffsfläche: „Der unterschiedliche Politikansatz wird bei der Auswahl des Spitzenpersonal deutlich – bei der CSU bestimmt eine Altherrenrunde Seehofer, bei uns wählen die Mitglieder die Vorsitzende.“