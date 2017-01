Erst war es ein Lazarett, dann das Bundeswehrkrankenhaus. Es folgten die Auflösung, der Verkauf an einen privaten Investor und dessen Insolvenz. Inzwischen hat das ehemaligen BWK an der Köferinger Straße wieder einen Eigentümer. Der hat den ausdrücklichen Willen signalisiert, hier zu investieren.

Teile der weitläufigen Anlage sind zwar vermietet - unter anderem an Siemens und die Bundeswehr - doch große Flächen und einige Gebäude warten noch auf eine sinnvolle Verwertung. Dem Investor schwebt vor, unter anderem das alte Bettenhaus in eine Wohnanlage umzuwandeln und diverse Häuser zu errichten. Zudem besteht immer noch die Idee, vom neuen Kreisverkehr aus eine Verbindungsstraße zum Liebengrabenweg zu bauen. Aus all diesen Gründen hat der Eigentümer jetzt beantragt, das Areal in ein Sanierungsgebiet umzuwandeln. Diesem Anliegen kam der Bauausschuss am Mittwoch in seiner Sitzung gerne nach. Bild: Hartl