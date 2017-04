Der silberfarbene Koffer von Markus Söder hat es den Zaungästen in der Zeughausstraße angetan. "Was da wohl drin ist?", fragt Hans Donhauser aus Raigering und lacht. "Ich hoffe, er hat ein bisschen Geld für unsere Region dabei." Donhauser hat sich extra eine halbe Stunde Zeit genommen, um den Politiker-Auflauf zu beobachten.

Vaheeda Hirmer - eine gebürtige Inderin, die seit 15 Jahren in Amberg lebt - hat sich mit ihrem Handy vor dem Zeughaus postiert. Freudestrahlend zeigt sie ihr Foto, das sie von Horst Seehofer gemacht hat. "Er hat einen guten Eindruck gemacht", sagt sie. "Ein freundlicher Mann. Er ist auf uns zugekommen und hat das Gespräch gesucht." Mit dem Mann, der nur ein paar Meter entfernt steht, spricht der Ministerpräsident nicht. Es ist Johann Ertl aus Niederärndt. Der Landwirt hält ein Plakat hoch, auf dem steht ",Stasi-Methoden' im Landratsamt?" Ertl streitet seit mehr als 20 Jahren mit der Kreisverwaltungsbehörde. Das Landratsamt hatte ihm den Führerschein entzogen und nicht wieder zurückgegeben."Ich hätte schon mit ihm geredet, wenn er hergekommen wäre", sagt Ertl. Wirklich erwartet habe er das aber nicht. Ein paar Minister wartet der Niederärndter noch ab, dann packt er seinen Zettel ein und verschwindet. Etwas hartnäckiger agiert da schon Walter Kleinhenz . Draußen, am Platz vor dem König-Ruprecht-Saal, nutzt der Amberger die wenigen Augenblicke, die die Politiker nicht im Rampenlicht stehen und begrüßt fast jeden mit Handschlag. Auch Seehofer. "Ich wünsche ihnen alles Gute für den Gesundheitscheck!", ruft er dem Ministerpräsidenten zu. "Am Ostermontag bin ich, genau wie sie, in Rom." Da lacht Seehofer: "Vielleicht sehen wir uns ja."Ein Ehepaar geht am Vilsufer auf und ab. Immer wieder zückt Karl Senft aus Traßlberg seine Kamera und drückt ab. Wen er da im Fokus hat? Keinen Politiker. "Meine Enkelin spielt bei den Bergknappen Sulzbach-Rosenberg Querflöte", erzählt der Opa stolz. Seine Gattin Angelika nickt. "Das müssen wir natürlich festhalten." Die beiden bleiben, bis die Kapelle auch das letzte Stück zu Ende gespielt hat und sind zufrieden. Für sie ist die Kabinettssitzung schon jetzt ein voller Erfolg. (upl)