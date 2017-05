Die Bürger können sich sicher fühlen in Amberg. Die Anzahl der Straftaten ist zurückgegangen, die Aufklärungsquote hat sich erhöht. Das heißt aber nicht, dass sich die Polizei jetzt zurücklehnt - ganz im Gegenteil. Auf so manches wird sie einen Fokus legen.

Appell: Augen offen halten

"Belegt gute Polizei-Arbeit"

Zahlen und Fakten zur Sicherheit Rückgang der Straftaten



Die Häufigkeitszahl ist eine statistische Größe und gibt an, wie viele Straftaten pro 100 000 Einwohner verübt wurden. Für Amberg lag die Summe bei 6925 im Jahr 2016, was einen Rückgang um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Aufgeführt sind alle bei der Polizei angezeigten Delikte. Oder wie es Polizeipräsident Gerold Mahlmeister formulierte: "Vom Tötungsdelikt bis zur Beleidigung." Die Aufklärungsquote hingegen konnte die Polizei um 1,3 Prozent steigern (von 67,2 auf 68,5 Prozent).



Weniger Einbrüche



Dass die Bürger ihre Häuser und Wohnungen besser sichern, trägt für Mahlmeister zum Rückgang der Einbruchs- und Diebstahlskriminalität bei. "Da wird sehr viel getan", sagte er über die Schutzmaßnahmen. Die Statistik weist 25 Fälle von Wohnungseinbrüchen auf. "Die Zahl beinhaltet auch 14 Versuche. Da waren die Häuser so gesichert, dass die Einbrecher nicht reingekommen sind", erklärte der Amberger Polizei-Chef Robert Hausmann. Einbrechern droht zudem künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr.



Bester Wert seit zehn Jahren



Die Straßenkriminalität (laut Mahlmeister vom gestohlenen Fahrrad bis zur Körperverletzung) ist rückläufig. Die Zahl der Fälle sank von 535 im Jahr 2015 auf 458 für 2016, was prozentual einen Rückgang von 14,4 bedeutet. "Das ist der beste Wert seit zehn Jahren", erklärte Polizei-Vizepräsident Michael Liegl.



Mehr Körperverletzungen



Stark zugenommen hat die Gewaltkriminalität (um 21 Prozent von 2015 auf 2016). 118 Fälle waren es im vergangenen Jahr. Gefährliche und schwere Körperverletzungen sind von 76 auf 100 Fälle angestiegen. Dennoch wollte OB Michael Cerny nicht von einem gesellschaftlichen Problem sprechen: "Das ist in einer Stadt mit 40 000 Einwohnern rein rechnerisch jeden dritten Tag eine Tat." (san)

Die Spitze des Polizeipräsidiums Oberpfalz und die Leiter der örtlichen Polizei, der Verkehrspolizei und der Kripo sind am Donnerstagmittag zu einem Sicherheitsgespräch zu Michael Cerny gekommen. "Wir haben hier ein erfreulich gutes Niveau", sagte der Oberbürgermeister über die Lage in der Stadt.Cerny sprach die Einbruchs- und Diebstahlskriminalität an. "Das ist natürlich etwas, was emotional sehr bewegt." Erfreulich sei der Rückgang der Straftaten in diesem Bereich. Gleichzeitig bat der OB die Bürger, die Augen offen zu halten. Besser sei es, "lieber einmal zu viel die Polizei anzurufen als zu sagen: Naja, wird schon nix sein." PI-Leiter Robert Hausmann nickte zustimmend.Cerny sprach von urbanen Effekten und meinte damit die Umgebungen von Discos und Clubs. In diesen Bereichen komme es häufig zu nächtlichen Auseinandersetzungen, gerade in Verbindung mit Alkohol. Der Amberger Polizei-Chef Robert Hausmann ergänzte, dass diesbezüglich die meisten Einsätze von Samstag ab Mitternacht bis Sonntagmorgen seien. Schwerpunkte seien der Schrannenplatz, die Mühlgasse und die Regensburger Straße. "Wir haben aber mit den Lokalbetreibern ein gutes Einvernehmen", unterstrich er. Bei den nächtlichen Auseinandersetzungen seien häufig so um die zwei Promille im Spiel (ab 1,6 Promille ist es juristisch ein Vollrausch). "Da werden dann unsere Beamten auch beleidigt, bespuckt und angegriffen. Wenn die Leute wieder nüchtern sind, tut es ihnen furchtbar leid." Michael Cerny erwähnte die Graffiti, die vielerorts gesprüht wurden. "Davon war nicht nur die CSU betroffen, es nervt auch die Bürger, wenn sie durch die Stadt gehen." Die Schmierereien beeinträchtigen laut Oberbürgermeister das Stadtbild. Dass einer der Sprüher geschnappt wurde, sollte anderen eine Mahnung sein. Der Oberpfälzer Polizeipräsident Gerold Mahlmeister ging auf einzelne Bereiche ein. So habe es in Amberg keinen einzigen Drogentoten gegeben, oberpfalzweit seien es 31.Die Rauschgiftdelikte stünden im Fokus der Polizeiarbeit. Im Bereich der Drogenkriminalität habe es eine Zunahme gegeben (von 305 im Jahr 2015 auf 340 im Jahr 2016, was eine Zunahme von 11,5 Prozent ist). Mahlmeister wünscht sich, dass diese noch höher wäre, "denn das belegt die gute Arbeit der Polizei". Der Präsident attestierte Amberg eine gute bis sehr gute Sicherheitslage. Wichtig sei, das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt zu stärken. Da habe der Oberbürgermeister zurecht mehr Polizeipräsenz angemahnt.Michael Cerny präzisierte sein Anliegen beziehungsweise den Wunsch der Bürger: "Es fehlt ihnen, dass der Polizist auf der Straße ist." Dies zeige aber auch, wie hoch das Vertrauen der Menschen in die Polizei sei. Mahlmeister erklärte, in Amberg gebe es keine Räume, "wo die Leute Angst haben müssen". Sowohl die Vertreter der Polizei als auch Oberbürgermeister Michael Cerny hoffen, dass Sicherheitslage sich weiterhin positiv entwickelt. (Im Blickpunkt)