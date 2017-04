Vor einer Woche informierte der Baureferent den Stadtrat darüber, gestern war dann auch schon Baubeginn. Für die Erschließung des Drillingsfelds II entsteht eine provisorische Zufahrt direkt auf die B 85. Die ist in diesem Bereich vorübergehend nur noch einspurig befahrbar.

Die Anwohner hatten schon das Allerschlimmste befürchtet, als sie von der Ausweisung des neuen Baugebiets direkt in ihrer Nachbarschaft erfuhren. Monatelang würden jetzt schwere Baufahrzeuge über die frisch sanierte und viel zu enge Frühlingsstraße rollen, die Randsteine kaputt fahren und viel Lärm und Staub erzeugen.Fieberhaft suchte man daher im Baureferat nach einer Alternativlösung - und wurde im Zusammenwirken mit dem Staatlichen Tiefbauamt fündig. Eine provisorische Einfahrt in die Bundesstraße zumindest während der Erschließungsphase des Areals wurde geplant. Seit Montag ist sie nun im Bau.Zu diesem Zweck wurden zunächst die Leitplanken entfernt und der Lärmschutzwall entlang der B 85 für einige Meter aufgegraben. In Grundzügen ist die künftige Fahrbahn schon zu erkennen, hier wird nun ein Schotterweg gebaut, der in der kommenden Woche noch asphaltiert werden muss. Dann ist die neue Zufahrt auch schon fertig. Einziger Nachteil für die Autofahrer: Die ausgebaute Bundesstraße kann an dieser Stelle und in Fahrtrichtung Sulzbach-Rosenberg für einige Monate nur einspurig befahren werden.Nach Auskunft von Paul Witt vom städtischen Tiefbauamt wird die provisorische Straße voraussichtlich im November wieder zurückgebaut. Bis dahin hofft man für die Bauzeit der Häuser eine alternative Erschließung des neuen Viertels über die Eglseer Straße gefunden zu haben.