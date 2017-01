Kopfschütteln - das ist die Reaktion der Amberger Politiker zur Verhaftung des Regensburger Oberbürgermeisters. Michael Cerny und etliche Stadträte sind sich einig, dass sie noch eine Weile am Fall Wolbergs zu knabbern haben.

In Schockstarre

Mehr Transparenz

Werkvolk ohne Schadenfreude

Die Vorgänge in Regensburg haben auch Oberbürgermeister Michael Cerny und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung elektrisiert. "Wir haben die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft live im Internet mitverfolgt", erzählte der Rathauschef. "Und wir haben uns natürlich gedacht: Jetzt wird's wieder losgehen, dass auf die Politiker geschimpft wird."Besonders die Kommunalpolitik müsse ohnehin schon für das Klischee der Vetternwirtschaft herhalten. "Diverse Fernsehserien bedienen das ja regelmäßig. Dass es jetzt einen konkreten Fall gibt, macht das Ganze natürlich nicht besser." Cerny hat Wolbergs als umgänglichen Politiker kennengelernt. "Er hat einen guten Eindruck gemacht." Eine Empfehlung wollte der Amberger Oberbürgermeister an seinen Amtskollegen nicht abgeben. "Die Entscheidung, ob er nun zurücktritt oder nicht, muss Wolbergs selber treffen."Klare Kante zeigte der Chef der CSU-Stadtratsfraktion, Dieter Mußemann. "Es gibt Richtlinien für Spenden an Parteien. Jeder Politiker weiß, dass er sich unumgänglich und akkurat an diese Regelungen zu halten hat", erklärte er. "Wenn dann in dem Zusammenhang mit Parteispenden der Vorwurf der Bestechlichkeit im Raum steht, ist es besonders schlimm. Für unseriöse Angebote gibt es aus meiner Sicht keine Toleranz, ein Politiker darf sich niemals in die Ecke der Bestechlichkeit oder Vorteilsnahme drängen lassen."Birgit Fruth, die Sprecherin der SPD-Fraktion im Stadtrat, befand sich am Donnerstag nach eigenen Angaben "noch immer in Schockstarre". Sie hält den Schaden nicht nur für ihre Partei, sondern für die gesamte politische Kultur für immens. "Wir leben ja mittlerweile in einer entpolitisierten Zeit", sagte Fruth. "Viele Leute wollen sich nicht mehr mit Sachpolitik beschäftigen, fallen stattdessen auf einfache Parolen herein." Der Fall Wolbergs gieße bei den Menschen, die sich längst von der Politik abgewandt hätten, Öl ins Feuer. "Für die Gesellschaft ist das fatal, weil der Vertrauensverlust noch größer wird." Ähnlich sieht das auch Hans-Jürgen Bumes von den Grünen. "Bei den Ermittlungen beschleicht mich aber das Gefühl, dass hin und wieder mit zweierlei Maß gemessen wird", sagte er. Als Beispiel nannte er den Fall Schottdorf, bei dem die CSU ins Zwielicht geraten war.Der Stadtrat und Landesvorsitzende der ÖDP, Klaus Mrasek, macht ein grundsätzliches Problem darin aus, dass Firmen und Konzerne an Parteien spenden dürfen. "Die ÖDP ist da strikt dagegen", sagt er und verweist auf mehrere Initiativen, die Gesetze entsprechend zu ändern. "Die strengen Vorschriften, die bei der Annahme von Spenden für Justiz und öffentlichen Dienst gelten, müssen auf Politiker ausgeweitet werden."Einen weiteren Ansatz bringt Mrasek ins Gespräch: "Man kann in Sachen Vetternwirtschaft auch präventiv tätig werden, indem man auf größtmögliche Transparenz setzt. Leider gibt es in Bayern bis heute kein Informationsfreiheitsgesetz."Schadenfreude verspüre sie nicht, sagte Dagmar Kierner, die Chefin des Wohnungsunternehmens Werkvolk. Sie hatte sich bereits Monate vor der Verhaftung des Regensburger Oberbürgermeisters über die Vergabepraxis der Stadt öffentlich beschwert. Die Amberger Genossenschaft war bei der Auftragsvergabe zur Bebauung des Nibelungen-Areals dem nun ebenfalls inhaftierten Bauunternehmer unterlegen (wir berichteten) Kierner erwägt weiterhin rechtliche Schritte gegen den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Regensburger Stadtrat, Norbert Hartl. Dieser soll dem Mitbewerber vorab ein Konzept zur Ausschreibung zugeleitet haben. „Das, was gemunkelt wurde, bestätigt sich anscheinend“, sagte die Werkvolk-Chefin, die ausdrücklich die Arbeit der Justiz lobte. Die Werkvolk eG wollte auf dem Kasernen-Areal 120 Sozialwohnungen errichten.