Die Tagung des Kabinetts in Amberg wird langfristig positive Wirkungen für die Region entfalten. Davon ist Landrat Richard Reisinger überzeugt. Angesichts seiner erfüllten Wünsche schwankt Reisingers Stimmungslage zwischen "hochzufrieden" und "vorsichtig euphorisch".

Mit Kalkül vorgebracht

Digitale Perspektiven

Die Versprechen Was die Staatsregierung nach der Kabinettssitzung für die Region versprochen hat:



Ab dem Wintersemester 2018/19 wird an der OTH ein Studiengang für Geomatik (Vermessung, Geografie und Landmanagement) eingerichtet. Zudem sollen die Kompetenzzentren "Digitaler Campus" und "Bayern-Mittel-Osteuropa (MOE)" auf- und ausgebaut werden. Bayern fördert den "Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz".



CURA (Coaches gegen urbane Arbeitslosigkeit) bekämpft als Projekt von Stadt Amberg und Arbeitsagentur Langzeitarbeitslosigkeit. Es ist vor allem auf Familien zugeschnitten.



Amberg erhält ein Bayerisches Zentrum für Medienkompetenz in der Frühpädagogik. Es bildet Fachkräfte fort, sensibilisiert Kinder für Gefahren, erschließt aber auch Chancen der Digitalisierung für Kinder und Jugendliche.



Es sollen die Fördervoraussetzungen geschaffen werden, um das Denkmal Hochofenplaza (Maxhütte) zu erhalten.



Bei der Generalsanierung des Klosters Michelfeld mit einer errechneten Finanzierungslücke von 15 Millionen Euro soll erst ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, wonach durch die Staatsregierung finanzielle Unterstützung nach dem Muster der Sanierung des Klosters Plankstetten koordiniert werden kann. (ll)

Dass man die Region und ihre Anliegen bei den Entscheidungsträgern in München auf den Schirm gebracht habe, das ist für den Landrat die Hauptsache an der Kabinettssitzung. Die würden sich wieder an die hier angesprochenen Anliegen erinnern - "und diese assoziative Wirkung, die ist wichtig".Beim jährlichen Betriebskostenzuschuss für das Museum in Theuern sei ihm schon klar gewesen, dass dieser Wunsch nicht erfüllt werde, so Reisinger, "aber das Museum musste in Erinnerung gebracht werden, auch seine überregionale Bedeutung". Bei der Unterstützung für die Sanierung des Klosters Michelfeld sei er dankbar, dass "ein Weg aufgezeigt wurde, bei dem wir begleitet werden". Peter Miltenberger, dem Michelfelder Regens-Wagner-Gesamtleiter, ist ebenfalls Freude über die Zusage anzumerken, auch wenn er aus vielen Gesprächen mit Politikern und Vertretern der Verwaltung ohnehin weiß, "dass wir von da sehr wohlwollend unterstützt werden" (siehe "Was ist ein Kloster wert?").Reisinger vermutet, dass Seehofers Zusage in Sachen Hochofenplaza nicht zuletzt deshalb erfolgte, weil das Problem Maxhütte bei der Staatsregierung noch nie so zentral auf der Agenda stand. "Aber jetzt ist die Tür einen Spalt breit geöffnet." Der Sulzbach-Rosenberger Bürgermeister Michael Göth spricht von einem "tollen Bekenntnis auch zur Industriegeschichte Bayerns". Denn ohne den Hochofen hätte man hier eine Chance vertan. Die Aufgabe der Stadt sieht Göth jetzt darin, in Abstimmung mit dem Kreis und dem Eigentümer eine Größenordnung der hier erforderlichen Investitionen zu beziffern.OB Michael Cerny kann zwar bei der Leopoldkaserne, der Nummer 1 auf seinem Wunschzettel, den er im Vorfeld nach München übermittelte, keine direkte Zusage verbuchen, aber er ging nach der Sitzung mit Staatskanzleiminister Marcel Huber durch das Gelände und weiß jetzt, dass die Verantwortlichen dieses Anliegen ernst nehmen."Für uns war das stärkste Thema der Digitale Campus, weil wir die Digitalisierung der OTH-Studiengänge forcieren wollen", sagt Cerny. E-Justice, E-Government, E-Security fallen ihm hier als Schlagworte ein. Seine Hoffnung: Wenn Grammer 2018/19 aus seiner Zentrale auszieht, können sofort die neuen Studiengänge dort einziehen. Das Gebäude würde sich so als Beschleuniger der Entwicklung im Digitalbereich erweisen. Auch einen Kauf sowie einen zusätzlichen Neubau daneben will der OB nicht ausschließen. Und sollte sich E-Government als "weicher Studiengang" erweisen, der für Frauen interessant ist, würde sogar das studentische Leben in der Stadt davon profitieren. "Insgesamt können wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein", findet Cerny. (Angemerkt/Seite 3)

Michelfeld. Die Sanierung des Klosters Michelfeld wird laut Regens-Wagner-Gesamtleiter Peter Miltenberger seit 2004 geplant. Sie komme auf rund 35 Millionen Euro, wenn die Unterbringung von Menschen mit Behinderung den strengen Vorschriften entspreche. "Ein Neubau auf der grünen Wiese kostet aber nur 16 Millionen." Insofern müsse der Staat einiges von der Differenz tragen, wenn ihm der Erhalt des historischen Gebäudekomplexes etwas wert sei - und die Nutzung für Menschen, "denn wir haben gute Nutzungen bis in den letzten Winkel". Dringende Sanierungsmaßnahmen für 3,5 Millionen Euro habe man vorgezogen umgesetzt - "das macht alles teurer".