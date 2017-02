Die von der Bundesrepublik Deutschland praktizierten Abschiebungen nach Afghanistan seien ein Verstoß gegen das Grundgesetz: Das war der Tenor einer von Linksjugend, Jusos, Verdi, der Linkspartei, der Grünen Jugend und dem Oberpfälzer Bündnis für Menschenrechte organisierten Kundgebung am Samstag auf dem Marktplatz.

Gut 100 Demonstranten, meist junge Erwachsene, zogen vom Multifunktionsplatz zum Marktplatz, um dort ihr Missfallen über die Massenabschiebungen lautstark zu bekunden. In Afghanistan herrsche Krieg, warum sonst seien dort fast 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert. Unzählige Opfer gebe es unter der Zivilbevölkerung, bestimmte Gebiete von Afghanistan zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, sei also blanker Hohn. Den abgeschobenen Menschen drohe Folter und Tod.Unser Rechtsstaat lebe von Humanität, so ein Redebeitrag, aber was ein Großteil der Bundesländer mache, sei mit rechtsstaatlichem Verhalten nicht vereinbar. Abschiebungen in die Kriegsgebiete von Afghanistan seien grausam, unmenschlich und müssten sofort eingestellt werden. Gerade die umfangreichen Waffenexporte Deutschlands seien mit Ursache dafür, dass in vielen Regionen der Erde kriegsähnliche Zustände herrschten, mit der Folge, dass Menschen aus diesen Gebieten fliehen.Dominik Lenz, linker Direktkandidat für den Bundestag im Stimmkreis Amberg-Neumarkt, sagte, dass Afghanistan das viertgefährdetste Land der Welt sei und Abschiebungen dorthin grundgesetzwidrig seien. Besser und sinnvoller wäre es, die Fluchtursachen zu bekämpfen.Einige Afghanen, die sich der Demo angeschlossen hatten, meinten, ihnen drohe die Abschiebung in ein völlig fremdes Land. Sie hätten sich über Jahre hier integriert, besäßen einen Ausbildungsplatz oder andere berufliche Perspektiven, müssten aber dennoch täglich damit rechnen, in eine ihnen fremde Kultur zurück zu müssen.