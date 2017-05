Die Stadt Amberg hat seit der Erstellung des Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2012 in diesem Bereich so große Fortschritte gemacht, dass ihre Idee, die Stelle eines Klimaschutzmanagers zu schaffen, zunächst auf wenig Gegenliebe stieß. Die Förderbehörde, der Projektträger Jülich, bedeutete der Stadt zudem, dass dieser Antrag nur auf der Grundlage eines Gutachtens erfolgen kann, das nicht älter als drei Jahre ist.

Also hatte man für Montag Professor Markus Brautsch vom Institut für Energietechnik an der OTH in den Stadtrat eingeladen, um sich erläutern zu lassen, wie Amberg doch noch zu einem (geförderten) Klimaschutzmanager kommt. Brautsch zeigte zunächst auf, dass von den 2012 genannten Maßnahmen vor allem bei der Sanierung privater Wohngebäude sowie der Effizienzsteigerung schon viel geschehen sei. "Und andere Städte in Bayern haben auch lange nicht so ein hohes Kraft-Wärme-Kopplungs-Potenzial wie wir hier in Amberg." Während bei technisch anspruchsvollen Maßnahmen bereits viel abgearbeitet worden sei, sah Brautsch noch Defizite bei bereichsübergreifenden Aktivitäten. Noch gar nicht angepackt habe man die Vorgaben von Baustandards bei Neubaugebieten. Wenn die Stadt die Aufgaben des Klimaschutzmanagers vor allem bei der Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen in diesen Defizit-Bereichen definiert, hat sie nach Einschätzung von Brautsch gute Aussichten, den Klimaschutzmanager und dessen 65-prozentige Förderung für drei Jahre genehmigt zu bekommen. Voraussetzung sei allerdings, dass man das Klimaschutzkonzept aktualisiere. Den Auftrag dafür erhielt das Energieeffizienznetzwerk am Institut von Brautsch.Wie hoch die Chancen stünden, dass der Förderantrag positiv beschieden werde, wollte Klaus Mrasek (ÖDP) von dem Energieexperten wissen. Dessen Antwort: Der Antrag sei "nicht unaufwendig", aber bisher habe man jeden, den man gestellt habe, auch bewilligt bekommen.