Die eigentliche Hauptperson blieb locker und gelassen. Andere hingegen waren furchtbar aufgeregt. Der Coole, das war der neue Schulrat Stephan Tischer. Nervös hingegen waren die Kinder von der Max-Josef-Schule (MJS), die kurzfristig die musikalische Umrahmung seiner Amtseinführung übernommen hatten.

Ein "weiterer" Schulrat

Die menschliche Seite

Ganz unverkrampft

Zitate "Sie sind bekannt dafür, andere gut aussehen zu lassen." (Pfarrer Wolfgang Bruder in Vertretung von Dekan Karlhermann Schötz)



"Wie man es dort so lange aushält, ist mir ein Rätsel." (Leitender Regierungsschulrat Thomas Unger scherzhaft zu den drei Dienstjahren von Stephan Tischer in Franken)



"Führung heißt an der Hand nehmen, ohne zu festzuhalten und loszulassen, ohne fallenzulassen."



"Wir müssen uns neue Schlüssel überlegen, damit junge Lehrer in der Oberpfalz bleiben können und nicht nach Oberbayern transportiert werden."



(Thomas Unger in seinen einführenden Worten)

MJS-Konrektorin Heidrun Leitz hatte gemeinsam mit Lehramtsanwärterin Andrea Götz die Buben und Mädchen natürlich gut vorbereitet auf den großen Auftritt. Tags zuvor stand sogar eine Probe im Großen Rathaussaal an, um ihnen die Nervosität vor dem Raum zu nehmen. Aber mit all den vielen Menschen am Donnerstagnachmittag war das doch wieder etwas ganz anderes. Und dann war da noch der Oberbürgermeister da, und der Landrat und viele wichtige Leute. Die meisterten ihren großen Auftritt trotzdem mit Bravour.Anlass für den großen Empfang im Rathaussaal war die offizielle Amtseinführung von Stephan Tischer, der nunmehr auch offiziell als "weiterer" Schulrat installiert ist, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt. Damit komplettiert er das Trio an der Spitze des Staatlichen Schulamts mit Peter Junge (Leiter) und Heinrich Koch (Stellvertreter). Tischer selbst sieht sich übrigens nicht als ein weiterer Vorgesetzter der Grund- und Mittelschullehrer von Amberg und Amberg-Sulzbach. Er kündigte an, viel mit seinen Lehrern kommunizieren und diskutieren zu wollen und ihnen mehr ein Ratgeber sein zu wollen. Nachdem also Peter Junge die Gäste begrüßt hatte, war es an Thomas Unger, dem Leitenden Regierungsschuldirektor aus Regensburg, den neuen Schulrat in sein Amt einzuführen.Das tat er sehr gerne, da er Stephan Tischer schon seit Jahren als fleißigen und umtriebigen Lehrer und Schuldirektor kennt, der sein Talent der Entwicklung der Schulen im gesamten Regierungsbezirk zur Verfügung stellt - und zwar als externer Evaluator, als Fachmann für die Qualitätssicherung und -verbesserung. Arbeit, so Unger, wird der neue Schulrat ohnehin eine große Menge haben. Allein schon personeller Art: "Bis 2021 gehen an den 331 Grund- und Mittelschulen der Oberpfalz 112 Rektoren und 28 Konrektoren in den Ruhestand."OB Michael Cerny, neben dem Landrat der rechtliche Leiter des Schulamts, hob die menschliche Seite von Stephan Tischer hervor. Sein Herz auch für die Schwachen. Aber auch seinen Einsatz für die Einführung der Ganztagsschule. Der so Gelobte blieb dann sehr bescheiden. Seine Hausaufgabe werde es sein, so sagte er, stets förderliche Bedingungen für Lehrer und Schüler zu schaffen. "Ein Schulrat soll sich austauschen, soll reflektieren und die Möglichkeiten mit den Lehrkräften diskutieren, um sie zu stärken." Der Schlüssel des Erfolgs liege also auch hier in der richtigen Kommunikation, in einer unverkrampften "Feedback-Kultur".Wie unverkrampft der Neue mit seinen künftigen Untergebenen umgehen kann, dass stellte er dann gleich beim anschließenden Stehempfang unter Beweis. Die Mädchen und Buben aus der Max-Josef-Schule waren da schon wieder gemeinsam mit ihren Eltern auf dem Heimweg. Mit einer großen Portion Lob im Gepäck, weil sie ihre Aufgabe an diesem Nachmittag so toll erfüllt hatten.