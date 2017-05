Die Aufsteller, die in der Fußgängerzone Wege versperren, sind ein leidiges Thema. Jetzt hat es die Stadtverwaltung schriftlich als Ergebnis einer anonymisierten Befragung von Stadträten.

"In diesem Punkt waren sich die meisten Beteiligten einig: So wie bisher kann es nicht mehr weitergehen", sagte Baureferent Markus Kühne. Die Fußgängerzone sei mit sogenannten Kundenstoppern, Dreiecksständern oder Warenauslagen in verschiedensten Größen und Farben zugestellt?" Deshalb arbeitete das Baureferat feste Regeln aus, wer künftig Werbung aufstellen darf.Diese neue Sondernutzungssatzung wurde am Mittwoch dem Bauausschuss vorgestellt. Zentrale Änderung ist unter anderem eine Beschränkung der mobilen Werbeelemente. "Für ein Verbot sprach sich die Mehrheit jedoch nicht aus, sondern für eine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenlage", sagte Kühne. Beispielsweise solle nur dann ein Aufsteller zugelassen werden, wenn das Geschäft kein erdgeschossiges Schaufenster zur Hauptlage hin aufweist. In Nebenlagen soll künftig ein 120 x 80 Zentimeter großes Schild erlaubt sein. Weiterer Änderungsbedarf bestand bei den Warenauslagen vor den Geschäften. Auch hier wurde eine "Übermöblierung" festgestellt. Insbesondere werde hier künftig auf die strikte Freihaltung der Gehwegflächen und Rettungsgassen für Einsatzfahrzeuge geachtet. Zudem war den Beteiligten wichtig, dass Regelungen für Musik und Kleinkunst getroffen werden. Nach 30 Minuten müssen Künstler den Standort wechseln und sich in mindestens 150 Metern Entfernung niederlassen. Auch die Außengastronomie muss sich künftig an Regeln halten. Insbesondere war es den Stadträten wichtig, bei der Auswahl von Tischen, Stühlen, Schirmen oder Markisen "wertige Materialien" vorzuschreiben.Klaus Mrasek (ÖDP) warf die Frage auf, ob die Verkehrsüberwacher das Prüfen übernehmen könnten. Uli Hübner (SPD) schlug eine Aufgabenerweiterung vor. Rechtsreferent Bernhard Mitko verwies auf das Arbeitsrecht. Für OB Michael Cerny gehörte diese Diskussion nicht unter den Tagesordnungspunkt "Neufassung der Satzung", der einstimmig beschlossen wurde.